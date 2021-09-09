«Сокол-2006» выиграл турнир в Чехии
Шафаренко: «Мы провалили начало матча. Но мастерства у нас немного больше, чем у «Белого Барса»
Специалист рассказал о готовности команды к сезону
Олег Шафаренко / Фото: УХЛ
Главный тренер киевского «Сокола» Олег Шафаренко
прокомментировал победу над «Белым Барсом» (7:2) в рамках предсезонного турнира Kremenchuk Open Cup-2021.
«Белый Барс» всегда хорошо начинает – команда молодая, поэтому выходит заряженной на игру. Мы провалили начало матча, уже потом, после первого периода игры выровняли и гораздо лучше играли.
У нас и в первом периоде были моменты, не хватало просто реализации. Во втором и третьем периодах реализация была гораздо лучше. Я думаю, что все-таки мастерства у нас немного больше, чем у «Белого Барса». Поэтому такой результат».
О готовности к старту сезона в УХЛ.
«Конечно, всегда хочется лучше. Все в процессе. Я думаю, что мы еще не в том оптимальном состоянии. Поэтому готовимся. Есть еще игры с «Мариуполем» и «Кременчугом». После них и оценим, насколько мы готовы к сезону».
Напомним, 10 сентября на Kremenchuk Open Cup-2021 «Сокол» сыграет против «Мариуполя». Начало матча – в 15:00. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.ua.
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