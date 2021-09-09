Шафаренко: «Мы провалили начало матча. Но мастерства у нас немного больше, чем у «Белого Барса»

Олег Шафаренко / Фото: УХЛ

Главный тренер киевского «Сокола» Олег Шафаренко прокомментировал победу над «Белым Барсом» (7:2) в рамках предсезонного турнира Kremenchuk Open Cup-2021.



У нас и в первом периоде были моменты, не хватало просто реализации. Во втором и третьем периодах реализация была гораздо лучше. Я думаю, что все-таки мастерства у нас немного больше, чем у «Белого Барса». Поэтому такой результат».