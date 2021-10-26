Шафаренко: «Украинский хоккей делает маленькие шаги вперед»

Наставник «Сокола» высказался о выступление киевлян в Континентальном Кубке

Шафаренко и Симчук / Фото: Facebook Сокола

Главный тренер «Сокола» Олег Шафаренко подытожил выступление киевлян на Континентальном Кубке:



Расскажите, как настраивали команду на третий поединок. Ведь перед стартом уже было известно, что «Сокол» будет соревноваться за второе место в группе.

Конечно, это была неприятная новость. Я думаю, что все равно нужно играть. В таком дворце, с такими командами европейскими всегда приятно играть. Ребята должны выходить и играть. Другого выхода не было, поэтому думаю, что играли больше в удовольствие, чем по какому-то заданию.

Две победы и одно поражение. Какие эмоции сейчас преобладают, грусть от того, что уступили или раздумия над чем, что делать дальше и над чем работать?

Если мы не вышли из группы, значит, такова наша учесть, но если честно, то можно было обыгрывать все команды и выходить дальше. Я думаю, что мы были к этому готовы, но латвийцы все-таки хоккейная нация и они это еще раз доказали.

Показал ли этот турнир, что сейчас мы двигаемся в правильном направлении, или стоит все-таки что-то изменить?

Я думаю, что в целом, украинский хоккей сейчас делает маленькие шаги вперед. Пускай небольшие, но постепенно все улучшается.

Напомним, что «Сокол» с 10-ю победами в 11-и матчах располагается на первой строчке турнирной таблицы УХЛ.