«Белый Барс» минимально уступил «Рулаву Одду»
Шаманский: «Теряем голову в тяжелых моментах»
Главный тренер «Рулав Одд» – о минимальной победе над «Белым Барсом»
Фото: УХЛ
Главный тренер «Рулав Одд» Игорь Шаманский прокомментировал минимальную победу над «Белым Барсом» (1:0) в матче регулярного чемпионата УХЛ. Слова специалиста приводит пресс-служба белоцерковцев.
Удалось выполнить установку на игру?
Мы не забросили во многих моментах, которые мы должны были реализовывать. И игра была бы несколько иной тогда. Команда «Белый Барс» была достаточно активной сегодня, мы понимали, что они именно так и будут играть, потому что терять им нечего, нужен результат. Мы сначала где-то немного были даже не готовы к темпу игры, но быстро успокоили игру и начали создавать моменты.
Можете выделить какие-то положительные или отрицательные моменты по игре?
Положительный момент – это неплохое большинство. Мы неплохо разыгрывали, могли забросить в большинстве. А отрицательный – теряем голову в тяжелых моментах, что приводит к острым ситуациям и хаосу перед нашими воротами.
В турнирной таблице «Рулав Одд» практически догнал «Днепр».
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