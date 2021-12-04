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02:00 Каролина Харрикейнс - Оттава Сенаторс 2:3 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Баффало Сэйбрс 7:4 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Колорадо Эвеланш 1:4 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Сент-Луис Блюз 4:2 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Чикаго Блэкхокс 3:4 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Сан-Хосе Шаркс 1:2 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Нью-Джерси Дэвилз 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Бостон Брюинс 0:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Коламбус Блу Джекетс 3:2 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Калгари Флэймс 2:3 Окончен
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02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Сан-Хосе Шаркс 1:0 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Нью-Джерси Дэвилз 8:4 Окончен
04:30 Аризона Койотис - Вегас Голден Найтс 1:7 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Калгари Флэймс 3:4 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Эдмонтон Ойлерс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Сент-Луис Блюз 4:3 Окончен
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02:00 Бостон Брюинс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
02:00 Детройт Ред Уингс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
02:00 Миннесота Уайлд - Торонто Мейпл Лифс -:- Запланирован
02:00 Нэшвилл Предаторс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
02:00 Оттава Сенаторс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс -:- Запланирован
02:30 Каролина Харрикейнс - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
03:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:00 Ванкувер Кэнакс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован

«Сибирь» забросила семь шайб в ворота «Куньлуня», «Северсталь» прервала серию из пяти побед

«Трактор» одержал уверенную победу над «Спартаком», «Автомобилист» взял верх над «Адмиралом»
Хоккей КХЛ
22:25
«Сибирь» забросила семь шайб в ворота «Куньлуня», «Северсталь» прервала серию из пяти побед
Фото: КХЛ
КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» – «Динамо» Москва – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

0:1 Сергеев (Рашевский, Линдберг) 17

0:2 Белов (Ефремов, Петунин) 19

0:3 Галиев (Ведин, Шипачев) 26

0:4 Галиев (Шипачев, Миронов) 32

Вратари: Шарыченков 18/19, Метсола 11/14 – Бочаров 22/22.

«Трактор» – «Спартак» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 Гика (Седлак, Бэйлен) 2

2:0 Бывальцев (Пайлат, Яруллин) 29

3:0 Абрамов (Ткачев, Кравцов) 52

4:0 Пулккинен (Седлак, Гика) 55

4:1 Петтерссон (Хохлачев, Широков) 59

Вратари: Вилл 32/33 – Красиков 31/35.

«Автомобилист» – «Адмирал» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

0:1 Кестнер (Обидин) 2

1:1 Шумаков (Да Коста, Мэйсек) 26

2:1 Да Коста (Шумаков, Василевский) 45

Вратари: Шикин 26/27 – Серебряков 35/37.

«Торпедо» – «Динамо» Рига – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, Б 0:1)

0:1 Шинкарук (Пуарье) 8

1:1 Миле (Жафяров) 17

1:2 Бунцис (Зиле, Шваненбергс) 18

2:2 Чехович (Пайгин, Михеев) 30

2:3 Карьялайнен (Червены) 40

3:3 Чехович (Веряев) 50

Вратари: Тихомиров 14/17, Мурыгин 11/11 – Маттссон 35/38.

«Северсталь» – «Амур» – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

1:0 Морозов (Вовченко, Пресс) 36

1:1 Шаров (Гребенщиков) 43

1:2 Горшков 49

Вратари: Назаркин 24/26 – Бартошак 29/30.

«Нефтехимик» – «Барыс» – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

1:0 Купцов (Шафигуллин, Вихарев) 31

2:0 Порядин (Хайруллин, Клок) 34

2:1 Старченко (Альсинг, Михайлис) 40

2:2 Савицкий 48

2:3 Волк (Данияр, Лилья) 53

2:4 Юрчо (Морроу) 60

Вратари: Судницин 23/26 – Ортио 33/35.

«Куньлунь» – «Сибирь» – 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)

0:1 Шаров (Пьянов, Мерфи) 15

0:2 Шашков (Комаров) 17

1:2 Вонг (Йип, Фу) 23

1:3 Голубев (Шаров, Шенфельд) 25

1:4 Мерфи (Пьянов, Шаров) 33

2:4 Верек (Йип) 36

2:5 Чайковски (Шенфельд) 40

2:6 Кудако (Яковлев, Морозов) 48

2:7 Голубев (Чайковски) 55

Вратари: О'Брайен 38/45 – Сятери 26/28.

Рене Тер Велде
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