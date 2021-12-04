«Сибирь» забросила семь шайб в ворота «Куньлуня», «Северсталь» прервала серию из пяти побед
«Салават Юлаев» – «Динамо» Москва – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)
0:1 Сергеев (Рашевский, Линдберг) 17
0:2 Белов (Ефремов, Петунин) 19
0:3 Галиев (Ведин, Шипачев) 26
0:4 Галиев (Шипачев, Миронов) 32
Вратари: Шарыченков 18/19, Метсола 11/14 – Бочаров 22/22.
«Трактор» – «Спартак» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 Гика (Седлак, Бэйлен) 2
2:0 Бывальцев (Пайлат, Яруллин) 29
3:0 Абрамов (Ткачев, Кравцов) 52
4:0 Пулккинен (Седлак, Гика) 55
4:1 Петтерссон (Хохлачев, Широков) 59
Вратари: Вилл 32/33 – Красиков 31/35.
«Автомобилист» – «Адмирал» – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
0:1 Кестнер (Обидин) 2
1:1 Шумаков (Да Коста, Мэйсек) 26
2:1 Да Коста (Шумаков, Василевский) 45
Вратари: Шикин 26/27 – Серебряков 35/37.
«Торпедо» – «Динамо» Рига – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:0, Б 0:1)
0:1 Шинкарук (Пуарье) 8
1:1 Миле (Жафяров) 17
1:2 Бунцис (Зиле, Шваненбергс) 18
2:2 Чехович (Пайгин, Михеев) 30
2:3 Карьялайнен (Червены) 40
3:3 Чехович (Веряев) 50
Вратари: Тихомиров 14/17, Мурыгин 11/11 – Маттссон 35/38.
«Северсталь» – «Амур» – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
1:0 Морозов (Вовченко, Пресс) 36
1:1 Шаров (Гребенщиков) 43
1:2 Горшков 49
Вратари: Назаркин 24/26 – Бартошак 29/30.
«Нефтехимик» – «Барыс» – 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)
1:0 Купцов (Шафигуллин, Вихарев) 31
2:0 Порядин (Хайруллин, Клок) 34
2:1 Старченко (Альсинг, Михайлис) 40
2:2 Савицкий 48
2:3 Волк (Данияр, Лилья) 53
2:4 Юрчо (Морроу) 60
Вратари: Судницин 23/26 – Ортио 33/35.
«Куньлунь» – «Сибирь» – 2:7 (0:2, 2:3, 0:2)
0:1 Шаров (Пьянов, Мерфи) 15
0:2 Шашков (Комаров) 17
1:2 Вонг (Йип, Фу) 23
1:3 Голубев (Шаров, Шенфельд) 25
1:4 Мерфи (Пьянов, Шаров) 33
2:4 Верек (Йип) 36
2:5 Чайковски (Шенфельд) 40
2:6 Кудако (Яковлев, Морозов) 48
2:7 Голубев (Чайковски) 55
Вратари: О'Брайен 38/45 – Сятери 26/28.