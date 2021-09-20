Сигарев: «Благодаря европейским турнирам, мы более уверено себя чувствовали, чем «Сокол»

По словам форварда, благодаря началу сезона УХЛ «Донбасс» сможет лучше подготовиться к Лиге чемпионов

Андрей Сигарёв / Фото: Донбасс

Нападающий «Донбасса» Андрей Сигарев в интервью пресс-службе Украинской хоккейной лиги (УХЛ) рассказал о матче против киевского «Сокола» и подготовке к матчу Лиги чемпионов с «Клагенфуртом».



О матче против «Сокола».

«Рады, что сезон наконец-то начался. Изначально, конечно, готовились к Лиге чемпионов – на предсезонке все мысли были именно об этом. У нас было мало времени перестроиться на внутренний чемпионат – и физически, и морально. Но мы собрались и стартовали в сезоне с победы. Конечно, нам помог международный уровень – мы сыграли с сильными командами, чемпионами своих стран. И этот опыт мы перенесли в чемпионат УХЛ – появилось больше времени для принятия решений, больше пространства. Так что я думаю, что благодаря европейским турнирам, мы более уверено себя чувствовали, чем соперник. Но все равно получился бой. Самое главное, что мы победили».

О переключении команда на УХЛ после ХЛЧ.

«Если честно, я даже на секунду не допускал мысль, что мы проиграем или будет овертайм. Я был уверен, что мы победим – так оно и случилось. Может, конечно, где-то это и сыграло роль. Мы буквально через 4 дня стартовали в УХЛ после выездных игр Лиги Чемпионов. К тому же, мы проиграли – поэтому мысли еще и об этом были. Хочется все-таки пройти дальше в Лиге чемпионов и продолжать играть в этом турнире».

О красивом голе в дальнюю девятку ворот Кубрицкого.

«Я тогда понимал, что времени мало. Получилось, что я стоял на синей линии, и не мог пойти в обыгрыш, потому что мог нарваться на контратаку. У меня был выбор – бросать либо за ворота, либо на ворота. Я бросил в сторону ворот и попал. Несколько раз потом пересматривал повтор – там кто-то из игроков «Сокола» закрыл вратарю обзор. Не знаю, было ли у него время среагировать, но я думаю, что он не увидел сам момент броска, поэтому начал реагировать, когда было поздно. Но гол вышел отличный. Я правильно сделал в данной ситуации. Конец периода, я стоячий на синей линии. Здорово, что вышло забить».

О том, поможет ли начало сезона в УХЛ в матчах ХЛЧ с «Клагенфуртом».

«Понятное дело, что поможет. Сейчас у нас в составе пять пятерок, и у нас будут давать кому-то отдыхать. Все будем играть по очереди. В любом случае, к матчу с «Клагенфуртом» мы должны подойти в хорошей форме. Но для того, чтобы она была, обязательно нужно играть. Одними тренировками ты ничего не добьешься».

Напомним, 20 сентября «Донбасс» сыграет против белоцерковского «Белого Барса». Начало матча – в 18:30 Прямая трансляция будет доступна в эфире телеканала XSPORT+.