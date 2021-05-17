Сборная Украины получила весь свой багаж и сыграет на международном турнире в Любляне
Симчук заменил Ступака в составе сборной Украины на товарищеском турнире в Любляне
Ранее Богдан травмировался в матче с Польшей
17 мая 17:18
Михаил Симчук / Фото: УХЛ
На товарищеском турнире Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament в Любляне выбывшего из-за травмы Богдана Ступака заменил Михаил Симчук. Об этом сообщила ФХУ.
18-летний форвард сможет сыграть сегодня с Румынией. Трансляция будет доступна на нашем сайте.
Напомним, в первом матче сборная Украины в овертайме уступила Польше.
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