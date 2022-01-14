СК «Сокол» усилился чемпионом Украины с опытом игры в КХЛ и ВХЛ

Экс-игрок «Донбасса» продолжит карьеру в киевском клубе

Тигран Манукян в Донбассе / фото - HSL

СК «Сокол» подписал нового форварда – Тиграна Манукяна, сообщает пресс-служба Суперлиги.

Воспитанник омского «Авангарда» прошел в клубной структуре путь от «Омских Ястребов» (157 матчей, 39+55 очков, показатель полезности +44) до основной команды КХЛ. В самой сильной лиге Европы форвард выступал в составе «Авангарда» и «Адмирала», провел 44 матча и отметился одной заброшенной шайбой.

Также нападающий имеет опыт игры в ВХЛ в составах «Сарыарки», «Ермака», «Ижстали» и «Нефтяника». Всего в Высшей хоккейной Лиге Манукян провел 91 матч и набрал 18 (8+10) очков.

В Украине Манукян выступал за «Донбасс» в сезоне 2018/19, приняв участие в 17 матчах, набрав 22 (7+15) очка и выиграв вместе с дончанами чемпионский титул того сезона. Текущий сезон форвард начинал в ВХЛ в составе «Тамбова», сыграв там в двух встречах.

В составе СК «Сокол» Манукян будет выступать под номером «97».

Смотрите матч СК «Сокол» – «Белый Барс» в онлайн трансляции на XSPORT. Начало – 15-го января, в 18:30.

Напомним, в прошлом матче «Донбасс» одержал трудовую победу над СК «Сокол».