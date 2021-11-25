СКА одолел «Ак Барс», «Витязь» в Уфе победил «Салават»
«Ак Барс» - СКА - 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1)
Шайбы забросили:
0:1 Кузьменко (Бурдасов, Кемппайнен), 12:41
0:2 Бурдасов (Кузьменко, Гусев), 26:54, ГБ
0:3 Робинсон (Гусев, Моисеев), 34:16
1:3 Дыняк (Воронков, Журавлев), 35:39
2:3 Кэмпфер (Зарипов, Кагарлицкий), 37:25, ГБ
3:3 Уил (Юдин, Лучевников), 44:27
3:4 Гусев (Воробьев, Морозов), 63:09
Вратари: Билялов - Николаев
«Нефтехимик» - «Динамо» Рига - 3:2 ШБ (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Хайруллин (Сидоров, Клок), 07:44
1:1 Червени, 38:52
1:2 Червени (Радил, Озолс), 41:58
2:2 Чивилев, 56:46
3:2 Митякин, 65:00, ПБ
Вратари: Судницин - Матссон
«Куньлунь» - «Спартак» - 4:6 (2:2, 1:4, 1:0)
Шайбы забросили:
1:0 Пу (Спроул, Ип), 03:22
2:0 Фу (Бартли), 06:50
2:1 Петтерссон (Виртанен, Лехтеря), 08:08
2:2 Хохлачев (Лехтеря), 14:27
2:3 Никишин (Виртанен, Вишневский), 21:24, ГБ
2:4 Никишин (Лехтеря, Вишневский), 24:51
2:5 Хохлачёв (Широков), 27:12
3:5 Челиос, 28:48
3:6 Лехтеря, 32:18
4:6 Фу (Фрэм, Локхарт), 59:16
Вратари: Лазушин - Данск
«Салават Юлаев» - «Витязь» - 2:3 ШБ (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)
Шайбы забросили:
1:0 Тихонов (Хохряков, Коледов), 05:43
1:1 Оямяки (Малыхин), 26:50, ГМ
2:1 Кадейкин (Кулемин), 39:55, ГБ
2:2 Аркалов, 42:49
2:3 Оямяки, 65:00, ПБ
Вратари: Шарыченков - Ежов (Клоберданец)
«Металлург» Магнитогорск - «Динамо» Минск - 5:4 ШБ (0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 1:0)
Шайбы забросили:
0:1 Суворов (Стремвалль), 10:44
0:2 Демков (Бек, Альмквист), 13:19, ГБ
0:3 Альмквист (Стремвалль), 24:52
0:4 Граовац, 36:18
1:4 Лайпсик (Никонцев, Земченок), 43:14
2:4 Кошелев (Минулин, Хульстрем), 49:23
3:4 Майе (Земченок, Голдобин), 52:37
4:4 Зернов (Яковлев, Хульстрем), 58:40
5:4 Карри, 65:00, ШБ
Вратари: Олкинуора (Кошечкин) - Рыбар
«Барыс» - «Торпедо» - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Шайбы забросили:
1:0 Куник (Вей, Фрэттин), 04:22, ГБ
2:0 Лилья (Мартинссон), 13:23
3:0 Вей (Юрчо), 25:24
3:1 Михеев (Мартынов, Тянулин), 34:16
3:2 Пайгин (Белевич, Тянулин), 44:21
4:2 Лилья (Мартинссон, Волк), 46:11
Вратари: Борякин - Тихомиров
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