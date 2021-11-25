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02:00 Вашингтон Кэпиталз - Монреаль Канадиенс 6:3 Окончен
02:30 Нью-Джерси Дэвилз - Миннесота Уайлд 2:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Сент-Луис Блюз 4:2 Окончен
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22:30 Миннесота Уайлд - Виннипег Джетс -:- Запланирован
22:30 Чикаго Блэкхокс - Сент-Луис Блюз -:- Запланирован
22:30 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Запланирован
23:00 Анахайм Дакс - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
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СКА одолел «Ак Барс», «Витязь» в Уфе победил «Салават»

«Магнитка» вырвала победу у минского «Динамо», «Барыс» дома одолел «Торпедо»
Хоккей КХЛ
25 ноября 22:25
СКА одолел «Ак Барс», «Витязь» в Уфе победил «Салават»
Фото: КХЛ

«Ак Барс» - СКА - 3:4 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1) 

Шайбы забросили: 

0:1 Кузьменко (Бурдасов, Кемппайнен), 12:41 

0:2 Бурдасов (Кузьменко, Гусев), 26:54, ГБ 

0:3 Робинсон (Гусев, Моисеев), 34:16 

1:3 Дыняк (Воронков, Журавлев), 35:39 

2:3 Кэмпфер (Зарипов, Кагарлицкий), 37:25, ГБ 

3:3 Уил (Юдин, Лучевников), 44:27 

3:4 Гусев (Воробьев, Морозов), 63:09 

Вратари: Билялов - Николаев 

«Нефтехимик» - «Динамо» Рига - 3:2 ШБ (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) 

Шайбы забросили: 

1:0 Хайруллин (Сидоров, Клок), 07:44 

1:1 Червени, 38:52 

1:2 Червени (Радил, Озолс), 41:58  

2:2 Чивилев, 56:46 

3:2 Митякин, 65:00, ПБ  

Вратари: Судницин - Матссон 

«Куньлунь» - «Спартак» - 4:6 (2:2, 1:4, 1:0) 

Шайбы забросили: 

1:0 Пу (Спроул, Ип), 03:22 

2:0  Фу (Бартли), 06:50 

2:1 Петтерссон (Виртанен, Лехтеря), 08:08 

2:2 Хохлачев (Лехтеря), 14:27 

2:3 Никишин (Виртанен, Вишневский), 21:24, ГБ 

2:4 Никишин (Лехтеря, Вишневский), 24:51 

2:5 Хохлачёв (Широков), 27:12 

3:5 Челиос, 28:48 

3:6 Лехтеря, 32:18 

4:6 Фу (Фрэм, Локхарт), 59:16 

Вратари: Лазушин - Данск 

«Салават Юлаев» - «Витязь» - 2:3 ШБ (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1) 

Шайбы забросили: 

1:0 Тихонов (Хохряков, Коледов), 05:43 

1:1 Оямяки (Малыхин), 26:50, ГМ 

2:1 Кадейкин (Кулемин), 39:55, ГБ 

2:2 Аркалов, 42:49 

2:3 Оямяки, 65:00, ПБ 

Вратари: Шарыченков - Ежов (Клоберданец) 

«Металлург» Магнитогорск - «Динамо» Минск - 5:4 ШБ (0:2, 0:2, 4:0, 0:0, 1:0) 

Шайбы забросили: 

0:1 Суворов (Стремвалль), 10:44 

0:2 Демков (Бек, Альмквист), 13:19, ГБ 

0:3 Альмквист (Стремвалль), 24:52 

0:4 Граовац, 36:18 

1:4 Лайпсик (Никонцев, Земченок), 43:14 

2:4 Кошелев (Минулин, Хульстрем), 49:23 

3:4 Майе (Земченок, Голдобин), 52:37 

4:4 Зернов (Яковлев, Хульстрем), 58:40 

5:4 Карри, 65:00, ШБ 

Вратари: Олкинуора (Кошечкин) - Рыбар 

«Барыс» - «Торпедо» - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Шайбы забросили: 

1:0 Куник (Вей, Фрэттин), 04:22, ГБ 

2:0 Лилья (Мартинссон), 13:23 

3:0 Вей (Юрчо), 25:24 

3:1 Михеев (Мартынов, Тянулин), 34:16 

3:2 Пайгин (Белевич, Тянулин), 44:21 

4:2 Лилья (Мартинссон, Волк), 46:11 

Вратари: Борякин - Тихомиров

Рене Тер Велде
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