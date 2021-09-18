«Донбасс» в ярком матче обыграл «Сокол» и взял трофей Кубка Открытия
Следующий соперник «Донбасса» в ЛЧ уничтожил оппонента во внутреннем чемпионате
В матчах с «Клагенфуртом» решится судьба украинского коллектива
07:27
Фото: twitter.com/EC_KAC
Вчера, 17 сентября, соперники «Донбасса» по Лиге чемпионов провели матчи во внутренних чемпионатах.
«Клагенфурт» со счетом 5:0 обыграл «Вена Кэпиталз», а «Рунгстед» лишь в овертайме дожал «Эсбьерг» – 4:3.
В Лиге чемпионов «Донбассу» осталось дважды встретиться с «Клагенфуртом». В этих матчах будет разыграна вторая путевка в следующий раунд турнира.
Напомним, уже стартовала продажа билетов на матч «Донбасс» – «Клагенфурт».
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