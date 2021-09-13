Новичок «Сокола»: «Знаю, что наш главный соперник – «Донбасс». Будем с ним бороться с первого же матча»
Стартовала продажа билетов на матч «Донбасс» – «Клагенфурт»
В этой встрече может решиться судьба дончан в Лиге чемпионов
13 сентября 21:58
6 октября «Донбасс» сыграет в киевском Дворце спорта матч хоккейной Лиги чемпионов против чемпиона Австрии «Клагенфурта».
13 сентября уже стартовала продажа билетов на матч «Донбасс» – «Клагенфурт». Титульным партнером продаж билетов на матчи «Донбасса» в ХЛЧ является билетный оператор TicketsBox.
Также купить билеты можно на сайте esport.in.ua.
Напомним, «Донбасс» уже провел в Лиге чемпионов четыре матча: одна победа, одно поражение в основное время и два поражения в овертайме. Теперь у «Донбасса» осталось два матча с «Клагенфуртом».
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