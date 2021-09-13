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Стартовала продажа билетов на матч «Донбасс» – «Клагенфурт»

В этой встрече может решиться судьба дончан в Лиге чемпионов

Хоккей Лига чемпионов
13 сентября 21:58
Стартовала продажа билетов на матч «Донбасс» – «Клагенфурт»

6 октября «Донбасс» сыграет в киевском Дворце спорта матч хоккейной Лиги чемпионов против чемпиона Австрии «Клагенфурта».

13 сентября уже стартовала продажа билетов на матч «Донбасс» – «Клагенфурт». Титульным партнером продаж билетов на матчи «Донбасса» в ХЛЧ является билетный оператор TicketsBox.

Также купить билеты можно на сайте esport.in.ua.

Напомним, «Донбасс» уже провел в Лиге чемпионов четыре матча: одна победа, одно поражение в основное время и два поражения в овертайме. Теперь у «Донбасса» осталось два матча с «Клагенфуртом».

Карен Агабекян
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Теги

Донбасс Клагенфурт (хоккей)

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