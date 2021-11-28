«Сочи» забросил 8 шайб в ворота «Адмирала», ЦСКА нанес рижскому «Динамо» пятое поражение кряду
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» – «Динамо» Москва 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 Хохлачев (Хеед, Ержабек), 00:58
2:0 Дроздов (Авцин), 02:27
3:0 Широков (Вишневский, Хохлачев), 04:36
3:1 Галиев (Линдберг), 27:40
4:1 Петтерссон Эмиль (Цыплаков Максим), 52:04
Вратари: Красиков – Еременко (Бочаров).
«Сибирь» – «Автомобилист» 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Шайбы:
1:0 Морозов (Ли, Мерфи), 13:57
1:1 Макеев (Шикин, Рылов), 32:40
2:1 Ли (Шор, Мерфи), 51:27, ГБ
3:1 Пьянов (Ли), 58:54
Вратари: Сятери – Шикин.
«Адмирал» – «Сочи» 2:8 (1:1, 1:4, 0:3)
Шайбы:
1:0 Ушенин Вла. (Ушенин Вяч., Мозик) – 07:40 ГБ
1:2 Рундблад (Точицкий, Колготин) – 21:24
1:3 Мельниченко (Лайпон, Бакош) – 21:49
1:4 Бакош (Лайпон, Паутов) – 23:11
1:5 Дыбленко (Лайпон, Мищенко) – 25:51
2:5 Гареев (Индрашис, Шулак) – 27:48 ГБ
2:6 Колготин – 49:58
2:7 Бакош (Галенюк, Рундблад) – 50:19
2:8 Гараев (Николаев, Мищенко) – 54:07 ГБ
Вратари: Серебряков (Налимов) – Третьяк.
«Амур» – «Салават Юлаев» 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 Хартикайнен (Бирюков, Хохряков) – 8:29
1:1 Файзуллин (Терещенко, Аляев) – 8:39
2:1 Томашек (Педан, Йордан) – 24:31
Вратари: Аликин – Метсола.
«Куньлунь Ред Стар» – «Металлург» Мг 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 Чибисов (Карри, Земчёнок), 00:15
0:2 Голдобин (Кошелев), 04:58
1:2 Вон (Спроул), 13:11, ГБ
1:3 Лайпсик (Яковлев), 39:36, ГБ
1:4 Неколенко (Руденков, Земчёнок), 42:47
1:5 Лайпсик (Никонцев), 46:29
Вратари: Смит – Олкинуора
«Динамо» Р – ЦСКА 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Шайбы:
0:1 Мингачёв (Блажиевский, Гуськов), 02:46
1:1 Радил, 14:28
1:2 Нестеров (Дальбек, Каменев), 53:19
1:3 Григоренко (Нестеров, Окулов), 54:18, ГБ
2:3 Скарлетт (Лорито), 59:32
Вратари: Гудачек – Рейдеборн
«Нефтехимик» – «Ак Барс» 2:3 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Попов (Клок), 04:38, ГБ
2:0 Хафизов (Галимов, Секстон), 34:50, ГБ
2:1 Тарасов (Юдин, Уил), 47:15
2:2 Петров (Линдхольм, Кагарлицкий), 59:59
2:3 Уил, 65:00, ПБ
Вратари: Туохимаа – Билялов
«Динамо» Мн – «Трактор» 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 Пышкайло (Демков), 09:51
2:0 Коробов (Демков, Бек), 35:36
2:1 Пулккинен (Бэйлен, Ткачёв), 47:47, ГБ
Вратари: Рыбар – Гарипов
«Йокерит» – «Локомотив» 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Грант (Скленичка, Йоэнсуу), 54:17
2:0 Юнттила, 59:15, ПВ
Вратари: Ювонен – Паскуале
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