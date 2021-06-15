«Сокол» опроверг информацию Федерации хоккея Украины о подаче клубом заявки на сезон-2021/22

Киевский клуб выразил обеспокоенность информацией, опубликованной на сайте ФХУ

Фото: ХК Сокол

Хоккейная команда «Сокол», а также ДЮСШ «Сокол» выпустили официальное заявление касательно заявки клуба на сезон-2021/22, опубликованной на сайте Федерации хоккея Украины.

Как сообщает пресс-служба киевского клуба, команда «глубоко обеспокоена появлением информации о том, что клуб подал заявку на участие в чемпионате Украины-2021/2022. Общественной организации «Хоккейный клуб «Сокол» Киев», которая обеспечивала участие команды в предыдущем чемпионате УХЛ, об этом ничего не известно.

Соответственно информация, размещенная на официальном сайте ФХУ, никак не связана с нашей командой. Предполагаем, что ее подала лицо, не имевшее для этого полномочий.

Также клуб отмечает, что ДЮСШ «Сокол» работает в обычном режиме, а основная команда ранее подала заявку на участие в Континентальном кубке и ведет селекционную работу с прицелом на следующий сезон.