«Сокол» в овертайме дожал «Ледяных Волков» и выбил их из гонки за плей-офф
Победу гостям в овертайме принес Феликс Морозов
УХЛ. Регулярный чемпионат
«Ледяные Волки» – «Сокол» 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Дорофеев (Сибилевич), 22:34;
1:1 Кузьменко (Рубан), 40:24;
1:2 Морозов (Андрейкив, Рубан), 60:54.
Обзор матча
В рамках регулярного чемпионата УХЛ в Броварах встретились «Ледяные Волки» и «Сокол».
Стартовая 20-минутка была богатой на моменты, но не на заброшенные шайбы – в равной борьбе прошел период. Пожалуй, кого стоит отметить, так это голкиперов обеих команд, которые отбивали все то, что летело в ворота.
С заброшенной шайбы начали второй период хоккеисты «Ледяных Волков» – Сергей Дорофеев отправил шайбу под перекладину. Подопечные Шафаренко ринулись сравнивать счет, но переиграть Стельмаха им до конца второй 20-минутки так и не удалось
Подопечные Олега Шафаренко уже на 24 секунде третьего периода сравняли счет. Не сбавляя скорости они продолжили забрасывать владения «Волков», но настоящие чудеса в воротах творил Стельмах, который не дал отличиться «пернатым» до завершения периода.
В овертайме в первой атаке победу «Соколу» принес точный бросок Феликса Морозова.
Таким образом, «Ледяные Волки» прекращают борьбу за плей-офф.
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