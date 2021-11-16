«Сокол» в третий раз в сезоне обыграл «Краматорск»

Киевляне продолжают лидировать в турнирной таблице





Фото: УХЛ

В рамках регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги киевский «Сокол» обыграл «Краматорск» со счетом 4:2.



«Сокол» быстро вышел вперед после того как Андрей Смирнов реализовав большинство. Менее минуты гостям потребовалось, чтобы удвоить преимущество – гол себе в актив записал Даниил Давыдов.

«Краматорск» после холодного душа в начале матча побежал отыгрываться и к первому перерыву Макар Ваулин и Ярослав Сергиевский сравняли счет.

Во втором периоде Антон Рубан вывел «Сокол» вперед, а в завершающей двадцатиминутке Андрей Михнов сделал счет комфортнее – 4:2.

УХЛ. Регулярный чемпионат



«Краматорск» – «Сокол» 2:4 (2:2, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Смирнов (Васильев), 04:34 ГБ;

0:2 Давыдов Дан. (Панченко), 05:00;

1:2 Ваулин (Гриценко, Жвачкин), 08:56;

2:2 Сергиевский (Столяренко, Градович), 16:55 ГБ;

2:3 Рубан (Кузьменко, Михнов), 36:08;

2:4 Михнов (Мажуга, Рубан), 45:00.

Вратари: Трус (Кучер) – Оганджанян (Кубрицкий).