«Спартак» обыграл в гостях «Магнитку», ЦСКА в овертайме дожал московское «Динамо»
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» – СКА 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 Пыленков (Марченко, Волков), 30:10
Вратари: Шикин – Юханссон
«Йокерит» – «Амур» 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Грант (Хянникяйнен, Бернинен), 17:46
2:0 Лескинен (Коссила), 57:53
Вратари: Ювонен – Бартошак
«Трактор» – «Куньлунь» 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)
Шайбы:
0:1 Ип (Фу, Спроул), 25:45, ГБ
1:1 Ткачёв (Калинин, Бэйлен), 32:43, ГБ
2:1 Ткачёв (Кравцов, Карпухин), 33:09
2:2 Фу (Локхарт), 41:58, ГМ
3:2 Гика (Седлак, Бэйлен), 63:01
Вратари: Вилл – О Брайен
«Салават Юлаев» – «Адмирал» 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Шмелев (Амиров), 19:02
2:0 Маннинен (Гранлунд, Шмелев), 25:42
2:1 Калетник, 34:58, ГМ
3:1 Гранлунд (Маннинен, Тихонов), 38:34
3:2 Букартс (Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин), 46:21, ГБ
4:2 Кадейкин (Плэтт), 59:59, ПВ
Вратари: Шарыченков – Налимов
«Металлург» Магнитогорск – «Спартак» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Вишневский (Цыплаков, Авцин), 09:24
1:1 Коростелёв (Голдобин, Майе), 16:27, ГБ
1:2 Вишневский (Дроздов), 22:53
2:2 Карри (Яковлев, Лайпсик), 35:00, ГБ
2:3 Петтерссон (Широков, Хед), 48:39, ГБ
Вратари: Олкинуора – Данск
«Северсталь» – «Витязь» 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Шайбы:
0:1 Рассказов, 21:24
1:1 Пилипенко (Вовченко, Пресс), 35:20
2:1 Казаков (Рыков), 44:27
3:1 Пилипенко (Вовченко), 59:05
Вратари: Королев – Сапрыкин
«Авангард» – «Динамо» Рига 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)
Шайбы:
0:1 Лорито (Скарлетт, Дарзиньш), 08:33, ГБ
1:1 Грицюк (Сошников, Готовец), 45:00
2:1 Грицюк (Сошников, Покка), 45:46
3:1 Каблуков (Дедунов, Покка), 46:04
4:1 Каски (Сошников), 55:02, ГБ
Вратари: Грубец - Маттссон
«Ак Барс» – «Барыс» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Шайбы:
0:1 Лилья (Шалапов), 21:46
0:2 Шестаков (Старченко), 50:25
1:2 Воронков (Кагарлицкий, Уил), 58:19
Вратари: Билялов – Ортио
«Динамо» Москва – ЦСКА 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Шайбы:
1:0 Шипачев (Сергеев), 10:06, ГБ
2:0 Ведин (Шипачев, Миронов), 37:51
2:1 Слепышев (Григоренко), 47:16
2:2 Карнаухов (Слепышев), 58:53
2:3 Нестеров (Окулов, Каменев), 61:35
Вратари: Бочаров – Федотов
«Локомотив» – «Сибирь» 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Рафиков (Каюмов, Анисимов), 00:27
2:0 Коршков (Полунин, Баранцев), 06:59, ГБ
2:1 Мерфи (Йокипакка), 27:26, ГБ
3:1 Буше (Марченко, Анисимов), 28:52
3:2 Коротков (Комаров), 49:55
Вратари: Паскуале – Красоткин
Комментарии 0