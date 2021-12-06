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«Спартак» обыграл в гостях «Магнитку», ЦСКА в овертайме дожал московское «Динамо»

«Авангард» не оставил шансов рижским динамовцам, «Барыс» выиграл у «Ак Барса»

Хоккей КХЛ
6 декабря 22:35
«Спартак» обыграл в гостях «Магнитку», ЦСКА в овертайме дожал московское «Динамо»
Фото: КХЛ

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» – СКА 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 Пыленков (Марченко, Волков), 30:10

Вратари: Шикин – Юханссон


«Йокерит» – «Амур» 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Грант (Хянникяйнен, Бернинен), 17:46

2:0 Лескинен (Коссила), 57:53

Вратари: Ювонен – Бартошак


«Трактор» – «Куньлунь» 3:2 ОТ (0:0, 2:1, 0:1, 1:0)

Шайбы:

0:1 Ип (Фу, Спроул), 25:45, ГБ

1:1 Ткачёв (Калинин, Бэйлен), 32:43, ГБ

2:1 Ткачёв (Кравцов, Карпухин), 33:09

2:2 Фу (Локхарт), 41:58, ГМ

3:2 Гика (Седлак, Бэйлен), 63:01

Вратари: Вилл – О Брайен


«Салават Юлаев» – «Адмирал» 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 Шмелев (Амиров), 19:02

2:0 Маннинен (Гранлунд, Шмелев), 25:42

2:1 Калетник, 34:58, ГМ

3:1 Гранлунд (Маннинен, Тихонов), 38:34

3:2 Букартс (Владислав Ушенин, Вячеслав Ушенин), 46:21, ГБ

4:2 Кадейкин (Плэтт), 59:59, ПВ

Вратари: Шарыченков – Налимов


«Металлург» Магнитогорск – «Спартак» 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Вишневский (Цыплаков, Авцин), 09:24

1:1 Коростелёв (Голдобин, Майе), 16:27, ГБ

1:2 Вишневский (Дроздов), 22:53

2:2 Карри (Яковлев, Лайпсик), 35:00, ГБ

2:3 Петтерссон (Широков, Хед), 48:39, ГБ

Вратари: Олкинуора – Данск


«Северсталь» – «Витязь» 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Шайбы:

0:1 Рассказов, 21:24

1:1 Пилипенко (Вовченко, Пресс), 35:20

2:1 Казаков (Рыков), 44:27

3:1 Пилипенко (Вовченко), 59:05

Вратари: Королев – Сапрыкин


«Авангард» – «Динамо» Рига 4:1 (0:1, 0:0, 4:0)

Шайбы:

0:1 Лорито (Скарлетт, Дарзиньш), 08:33, ГБ

1:1 Грицюк (Сошников, Готовец), 45:00

2:1 Грицюк (Сошников, Покка), 45:46

3:1 Каблуков (Дедунов, Покка), 46:04

4:1 Каски (Сошников), 55:02, ГБ

Вратари: Грубец - Маттссон


«Ак Барс» – «Барыс» 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Шайбы:

0:1 Лилья (Шалапов), 21:46

0:2 Шестаков (Старченко), 50:25

1:2 Воронков (Кагарлицкий, Уил), 58:19

Вратари: Билялов – Ортио


«Динамо» Москва – ЦСКА 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Шайбы:

1:0 Шипачев (Сергеев), 10:06, ГБ

2:0 Ведин (Шипачев, Миронов), 37:51

2:1 Слепышев (Григоренко), 47:16

2:2 Карнаухов (Слепышев), 58:53

2:3 Нестеров (Окулов, Каменев), 61:35

Вратари: Бочаров – Федотов


«Локомотив» – «Сибирь» 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 Рафиков (Каюмов, Анисимов), 00:27

2:0 Коршков (Полунин, Баранцев), 06:59, ГБ

2:1 Мерфи (Йокипакка), 27:26, ГБ

3:1 Буше (Марченко, Анисимов), 28:52

3:2 Коротков (Комаров), 49:55

Вратари: Паскуале – Красоткин


Карен Агабекян
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