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Спасение дня, года и сезона. Защитник клуба НХЛ невероятно подстраховал своего вратаря

Райан Пулок – герой Лонг-Айленда
Хоккей НХЛ
17:50
Спасение дня, года и сезона. Защитник клуба НХЛ невероятно подстраховал своего вратаря Тема дня
Спасение Райана Пулока / Фото - NHL.com

В четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли «Айлендерс» на своей площадке переиграли «Тампу-Бэй» со счетом 3:2.

Победу команде Барри Тротца принес ударный второй период, в рамках которого «Островитяне» забросили в ворота Андрея Василевского три безответных шайбы, перебросав «Молний» в створ ворот со счетом 17:9.

В третьем периоде «Тампа-Бэй» навалилась на ворота Семена Варламова и за три минуты отыграла две шайбы, но третья упорно отказывалась залетать. Дело дошло до последних мгновений встречи, когда главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер вынужден был снимать вратаря и выпускать шестого полевого игрока. Именно в этот момент случился определяющий момент матч.

Защитник «Тампы» Райан Макдона получил поперечную передачу, сделал «улитку» и бросил мимо Варламова, но на последнем рубеже своего вратаря подстраховал защитник Райан Пулок, совершивший одно из самых ярких спасений всего сезона.

После этой победы «Айлендерс» счет в серии сравнялся – 2:2. Пятый матч противостояния пройдет в Тампе в ночь с понедельника на вторник, начиная с 3:00 по Киеву.

Александр Черненко
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Теги

Айлендерс – Тампа-Бэй Нью-Йорк Айлендерс Тампа-Бэй Лайтнинг

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