Спасение дня, года и сезона. Защитник клуба НХЛ невероятно подстраховал своего вратаря

Райан Пулок – герой Лонг-Айленда

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Спасение Райана Пулока / Фото - NHL.com

В четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли «Айлендерс» на своей площадке переиграли «Тампу-Бэй» со счетом 3:2.

The @NYIslanders withstood a two-goal rally by Tampa Bay to even their #StanleyCup Semifinals series, which shifts back to AMALIE Arena for a pivotal Game 5.#NHLStats: https://t.co/O1rP5ZmTny pic.twitter.com/MeXbzDB4rN — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 20, 2021

Победу команде Барри Тротца принес ударный второй период, в рамках которого «Островитяне» забросили в ворота Андрея Василевского три безответных шайбы, перебросав «Молний» в створ ворот со счетом 17:9.

В третьем периоде «Тампа-Бэй» навалилась на ворота Семена Варламова и за три минуты отыграла две шайбы, но третья упорно отказывалась залетать. Дело дошло до последних мгновений встречи, когда главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер вынужден был снимать вратаря и выпускать шестого полевого игрока. Именно в этот момент случился определяющий момент матч.

Защитник «Тампы» Райан Макдона получил поперечную передачу, сделал «улитку» и бросил мимо Варламова, но на последнем рубеже своего вратаря подстраховал защитник Райан Пулок, совершивший одно из самых ярких спасений всего сезона.

После этой победы «Айлендерс» счет в серии сравнялся – 2:2. Пятый матч противостояния пройдет в Тампе в ночь с понедельника на вторник, начиная с 3:00 по Киеву.