Спасение дня, года и сезона. Защитник клуба НХЛ невероятно подстраховал своего вратаря

Спасение Райана Пулока / Фото - NHL.com

В четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли «Айлендерс» на своей площадке переиграли «Тампу-Бэй» со счетом 3:2.

The @NYIslanders withstood a two-goal rally by Tampa Bay to even their #StanleyCup Semifinals series, which shifts back to AMALIE Arena for a pivotal Game 5.#NHLStats: https://t.co/O1rP5ZmTny pic.twitter.com/MeXbzDB4rN