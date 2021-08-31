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«Сражаемся с лучшими в Европе!» У соперника «Донбасса» появилась официальная песня для Лиги чемпионов

Участники группы Trauma Centrum Sud являются болельщиками «Клагенфурта»
Хоккей Лига чемпионов
16:00
«Сражаемся с лучшими в Европе!» У соперника «Донбасса» появилась официальная песня для Лиги чемпионов Тема дня
«Клагенфурт» вооружился боевой песней перед Лигой чемпионов / Фото - kac.at

Соперник «Донбасса» по групповому этапу Лиги чемпионов – «Клагенфурт» – основательно подошел к возвращению в главный международный европейский клубный турнир. Теперь у клуба появилась официальная песня, созданная специально для выступления в Лиги чемпионов.

Все началось в феврале 2021 года. После тяжелой домашней победы над «Южным Тиролем» главный тренер «Клагенфурта» Петри Матикайнен сказал в интервью после матча фразу «Мы не отступим». В последствии, сезон закончился для «Клагенфурта» чемпионским титулом и квалификацией в Лигу чемпионов.

Но уже на тот момент участников группы Trauma Centrum Sud победа в регулярном чемпионате вдохновила на написание песни с названием «Чемпионы» (The Champions). В студии была записана кавер-версия, которая быстро стала популярной в среде болельщиков «Клагенфурта».

Группа Trauma Centrum Sud / Фото - kac.at
Группа

Однако на этом группа не остановилась, решив сделать еще один шаг вперед перед стартом команды в Лиге чемпионов. Теперь уже сам клуб мотивировал Trauma Centrum Sud оформить рок-версию песни для ее активного использования во время матчей на европейской арене. В отличе от февраля, группа решила не записывать кавер-версию, а начала работу над полноценной песней, которая продолжалась несколько месяцев.

31 августа вона была представлена публике. Трек тоже получил название The Champions и запоминается не только жестким гитарным звучанием и мощным припевом, но и текстом, который прокладывает мостик между победой команды в чемпионате и ее участием в Лиге чемпионов.

Главная фраза песни – «Мы сражаемся с лучшими в Европе», – которая звучит в первом куплете должна стать девизом для команды, которая с пятницы будет играть против трех чемпионов других стран.

Оригинальный текст песни

We were born for the big league
We battle Europe’s best
We’re gonna fight the champions

With the team since we were teens
We grew up at the rink
We’ll skate in line with champions

We’ll challenge every city
and tour with the fans
We’ll take the shots like champions

On the job or back on the ice
We’re gonna turn some heads
This game was made for champions

«Донбасс» сыграет «Клагенфуртом» 6 октября (дома) и 13 октября (на выезде).

Первый матч в хоккейной Лиге чемпионов «Донбасс» сыграет против датского «Рунгстеда» в Киеве во Дворце спорта. Матч в прямом эфире покажет телеканал XSPORT.

Александр Черненко
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Теги

Клагенфурт (хоккей) Донбасс

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