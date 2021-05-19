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Определились соперники «Донбасса» в групповом раунде хоккейной Лиги чемпионов

Чемпионы Дании, Франции, Австрии и Украины вошли в состав группы G
Хоккей Лига чемпионов
19 мая 19:20
Определились соперники «Донбасса» в групповом раунде хоккейной Лиги чемпионов
Фото: УХЛ

Сегодня действующий чемпион Украины хоккейный клуб «Донбасс» узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов – в швейцарском Цюрихе состоялась церемония жеребьевки. 

Группа G

«Клагенфурт» (Австрия)

«Руан» (Франция)

«Рунгстед» (Дания)

«Донбасс» (Украина) 

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Ранее определились все участники хоккейной Лиги чемпионов-2021/22. Свой путь в турнире дончане начнут в сентябре. Отметим, что все соперники украинского чемпиона также являются действующими чемпионами своих стран.

Рене Тер Велде
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(Голосов: 2)

Теги

Донбасс

Комментарии 2

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19 мая 2021г. 21:27
Отлёт будет конкретный, каждый матч будет с разницей +5 или больше.
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19 мая 2021г. 22:08
почему? состав под ХЛЧ будет подбираться соответсвующий наверняка.
0 0
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