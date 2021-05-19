Потенциальные соперники «Донбасса» в Лиге чемпионов. Кто они такие?
Определились соперники «Донбасса» в групповом раунде хоккейной Лиги чемпионов
Чемпионы Дании, Франции, Австрии и Украины вошли в состав группы G
19 мая 19:20
Фото: УХЛ
Сегодня действующий чемпион Украины хоккейный клуб «Донбасс» узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов – в швейцарском Цюрихе состоялась церемония жеребьевки.
Группа G
«Клагенфурт» (Австрия)
«Руан» (Франция)
«Рунгстед» (Дания)
«Донбасс» (Украина)
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Ранее определились все участники хоккейной Лиги чемпионов-2021/22. Свой путь в турнире дончане начнут в сентябре. Отметим, что все соперники украинского чемпиона также являются действующими чемпионами своих стран.
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