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02:00 Миннесота Уайлд - Торонто Мейпл Лифс 4:3 Окончен
02:00 Нэшвилл Предаторс - Монреаль Канадиенс 4:3 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Колорадо Эвеланш 5:5 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс 3:1 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Баффало Сэйбрс 6:2 Окончен
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02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Флайерс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Анахайм Дакс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Аризона Койотис -:- Запланирован
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Суперлига запустила новый сайт

Новая лига готовится к старту

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16:31
Суперлига запустила новый сайт

Новосозданная украинская Суперлига запустила свой новый сайт.

На ресурсе можно увидеть составы команд, результаты матчей, статистику, интервью, новости и турнирную таблицу.

ССЫЛКА НА САЙТ

Отметим, что участниками Суперлиги стали «Донбасс», Краматорск», «Мариуполь», Альтаир», «Белый Барс» и СК «Сокол».

Суперлига стартует 8 декабря матчем «Донбасса» и «Краматорска». Игру в прямом эфире покажет XSPORT. Начало – 18:30.

Карен Агабекян
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Теги

Белый Барс СК Сокол ХК Краматорск ХК Мариуполь Донбасс

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