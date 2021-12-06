«Мариуполь» обыграл «Донбасс» и стал победителем Кубка Азовского моря
Суперлига запустила новый сайт
Новая лига готовится к старту
16:31
Новосозданная украинская Суперлига запустила свой новый сайт.
На ресурсе можно увидеть составы команд, результаты матчей, статистику, интервью, новости и турнирную таблицу.
Отметим, что участниками Суперлиги стали «Донбасс», Краматорск», «Мариуполь», Альтаир», «Белый Барс» и СК «Сокол».
Суперлига стартует 8 декабря матчем «Донбасса» и «Краматорска». Игру в прямом эфире покажет XSPORT. Начало – 18:30.