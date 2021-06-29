«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 5:1, результат матча 29 июня, сыгравшие коэффициенты

«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: обзор матча финальной серии НХЛ (29.06.2021)

29 июня в первом матче финальной серии НХЛ «Тампа-Бэй» одолела «Монреаль» со счетом 5:1. Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена». В четырех подряд домашних поединках команды Купера проходит одна и та же ставка — по ней вы могли увеличить банк на 1 338%. Ниже — обзор матча и описание выигрышного тренда. Получить бонус до 10 000 рублей и делать ставки на хоккей с высокими коэффициентами можно в легальной букмекерской компании.

Явный фаворит и спор властей

По общему мнению, роль фаворита в этой паре принадлежит «Тампа-Бэй». Однако, поклонникам хоккея очень хотелось бы увидеть упорное и зрелищное противостояние вместо «игры в одни ворота».

Результат первой встречи говорит об обратном, но болельщики канадского клуба продолжают верить в своих кумиров.

Премьер-министр Канады Джастин Тюдо предложил президенту США Джо Байдену поспорить на исход финальной серии НХЛ между «Тампа-Бэй» и «Монреалем».

«Две лучшие команды НХЛ сейчас сражаются друг с другом. Как насчет дружеского спора?», — так обратился Тюдо в твиттере к президенту США.

«Договорились, приятель», — ответил Байден.

На что именно поспорили два политика, пока остается загадкой.

Крупная победа

Хозяева вышли на лед с неумолимым настроем, а заполненные до отказа трибуны прибавляли уверенности. Канадцам было сложно справиться с таким давлением. По ходу стартовой 20-минутки «Монреаль» действовал медленнее обычного. «Тампа» показала бешеный темп и выиграла первый период с минимальным счетом. Автором гола стал словацкий защитник Чернак.

По ходу второго периода гости выглядели получше. Им удавались неплохие атаки, но Андрей Василевский демонстрировал отличную игру на линии ворот. Правда, отстоять «на ноль» ему не удалось – незадолго до окончания 20-минутки он пропустил. Ранее Гурд отметился голом в составе хозяев. Поэтому на перерыв «Тампа» ушла, ведя в счете 2:1.

Решающий период превратился в бенефис Никиты Кучерова. Российский форвард отметился дублем — на 2-й и 12-й минутах. За 70 секунд до окончания встречи Стэмкос забросил пятую шайбу в ворота канадцев. Автором передачи стал Кучеров.

«Тампа-Бэй» разгромила «Монреаль» со счетом 5:1 и сделала первый шаг к заветной победе.

Тренерский взгляд на результат

Наставник «Тампа-Бэй» Джон Купер поделился мнением о победе над «Монреалем» в первом матче финальной серии.

«Пожалуй, нам повезло унести ноги во втором периоде. Соперник оказал на нас давление, а Василевский в паре моментов просто спас. В этом компоненте нам бы стоило прибавить. Да и вообще мы способны на большее. Команда, проигравшая первый матч, во втором будет стараться значительно прибавить. И нам тоже надо будет сыграть лучше, чтобы забрать вторую игру», — поделился Купер.

Главный тренер «Монреаля» Люк Ричардсон верит в шанс своей команды перевернуть ход противостояния.

«Арена просто бурлила, но мы это преодолеем, привыкнув к следующему матчу. Может быть, ключом для нас в следующем матче станет сильное начало. И чтобы выдержать штормовой натиск «Тампы», успокоив болельщиков в здании, нам необходимо поймать правильный ритм», — заявил Ричардсон.

Выигрышные ставки в матчах «Тампа-Бэй»

В противостоянии «Тампа-Бэй» — «Монреаль» зашла ставка на П1 с коэффициентом 1.93. Это четвертая домашняя встреча команды Купера, где сыграл данный вариант.

Предыдущие три домашние игры «Тампа-Бэй», где зашла ставка на успех коллектива Купера:

● «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 1:0 (коэффициент — 1.98);

● «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» 8:0 (1.95);

● «Тампа-Бэй» – «Айлендерс» 4:2 (1.93).

Общий коэффициент: 1.93 x 1.98 x 1.95 x 1.93 = 14.38.

Если бы вы ставили 1 000 рублей «лесенкой» (на каждый следующий матч идет вся выплата с предыдущего), то получили бы 14 380 рублей.

Следующий домашний матч «Тампа-Бэй» вновь проведет против «Монреаля». Встреча состоится 1 июля в 03:00 мск. БЕТСИТИ принимает ставки на П1 с коэффициентом 1.87.