«Тампа-Бэй» в овертайме уступила «Каролине», «Чикаго» в серии буллитов выиграл у «Питтсбурга»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» – «Оттава» 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 Сэнфорд (Ткачук) 01:14
1:1 Маршан (Пастрняк, Макэвой) 25:12 ГБ
2:1 Форборт (Койл, Холл) 30:58
2:2 Зайцев (Эннис, Шабо) 33:09
3:2 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) 38:40
Вратари: Суэймен – Мюррей
«Монреаль» – «Лос-Анджелес» 2:3 ОТ(1:0, 0:1, 1:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Чиарот (Лехконен), 15:03
1:1 Лемье (Лизотт, Бьорнфут), 24:56
1:2 Иафалло (), 40:06
2:2 Эванс (Кулак, Лехконен), 53:22
2:3 Кемпе (Клэг, Атанасиу), 63:39
Вратари: Аллен – Петерсен
«Нью-Джерси» – «Флорида» 7:3 (2:1, 2:2, 3:0)
Шайбы:
0:1 Беннетт (Верхаг, Типпет), 3:53
1:1 Юнссон (Сиверсон, Братт), 15:46
2:1 Хишир (Суббан, Смит), 17:45
2:2 Барков (Дюклер, Верхаг), 20:24
2:3 Типпет (Юбердо, Форслинг), 21:29
3:3 Юнссон (Смит, Мерсер), 21:58
4:3 Суббан (Зигентхалер, Мерсер), 38:15
5:3 Заха (Хольц, Хишир), 44:44
6:3 Смит (Боквист, Татар), 45:13
7:3 Веси (Зигентхалер), 56:11
Вратари: Блэквуд – Найт
«Тампа-Бэй» – «Каролина» 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Шайбы:
1:0 Стэмкос (Жозеф, Киллорн), 29:00
1:1 Терявяйнен (Трочек, Свечников), 49:56, ГБ
1:2 Нечас (Ахо, Деанджело), 63:26
Вратари: Василевский – Андерсен
«Виннипег» – «Сент-Луис» 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
0:1 Бучневич (Кайру, Нил) 18:09 ГБ
1:1 Пионк (Тонинато, Свечников) 30:56
2:1 Коннор (Уилер, Стэнли) 46:22
2:2 Кайру (Барбашёв, Росен) 51:54
2:3 О'Райлли 65:00 ПБ
Вратари: Хеллибак — Биннингтон
«Чикаго» – «Питтсбург» 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0)
Шайбы:
1:0 Хайра (Кубалик, Тэйвс), 22:14
2:0 Джонс (Дебринкат, Кэйн), 35:53
2:1 Картер (Фридман, Генцел), 45:34
2:2 Картер (Раст, Генцел), 55:43
3:2 Тэйвс, 65:00
Вратари: Флери – Джерри
«Детройт» – «Эдмонтон» 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
Шайбы:
1:0 Наместников (Ганье) 14:03
2:0 Наместников (Расмуссен, Гронек) 26:43
3:0 Ларкин 34:09 3:1 Пульюярви (Куккук) 39:25
3:2 Макдэвид (Нурс, Бушар) 40:38
4:2 Зайдер (Расмуссен, Ледди) 59:54 ПВ
Вратари: Неделькович – Скиннер
«Калгари» – «Сан-Хосе» 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Шайбы:
0:1 Барабанов (Бёрнс, Хилл) 20:47
1:1 Лучич (Манджапане, Дюбе) 21:16
1:2 Кутюр (Хатакка, Мелош) 44:18
1:3 Хертл, 58:57, ПВ
1:4 Дален 59:19 ПВ
Вратари: Маркстрем – Хилл
«Вегас» – «Сиэтл» 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Шайбы:
0:1 Эберле (Веннберг, Юханссон), 4:49 ГБ
1:1 Пьетранжело (Каррье, Стивенсон), 20:34
1:2 Гурде (Донской, Танев), 39:29
2:2 Дадонов (Теодор, Каррье), 39:44
3:2 Смит (Пьетранжело, Маршессо), 40:30
4:2 Смит (Маршессо, Теодор), 41:16
Вратари: Ленер – Дриеджер
«Ванкувер» – «Анахайм» 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Фаулер (Терри, Милано), 11:18 ГБ
0:2 Лундстрем (Комтуа, Дрисдейл), 49:1
1:2 Миллер (Босер, Хьюз), 53:29
2:2 Петтерссон (Босер, Хьюз), 59:05
2:3 Терри (Дрисдейл, Гецлаф), 63:52
Вратари: Галак – Гибсон
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