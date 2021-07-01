«Тампа-Бэй» — «Монреаль» 5:1, результат матча 29 июня, сыгравшие коэффициенты
«Тампа» удвоила преимущество над «Монреалем» в финальной серии Кубка Стэнли
За последние 20 лет 9 из 11 клубов выигрывали плей-офф при таком раскладе
"Тампа" ведет в финальной серии / фото - Eurosport
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
«Тампа-Бэй» – «Монреаль» – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) счет в серии 2:0
1:0 Сирелли (Рутта, Джонсон) – 26
1:1 Сузуки () – 30
2:1 Колман (Макдона, Гудроу) – 40
3:1 Палат () – 55
Вратари: Ан. Василевский 42/43 – Прайс 20/23.
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