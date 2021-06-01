«Монреаль» сравнял счет в серии с «Торонто», проигрывая по ее ходу 1:3
«Торонто» больше чем пол века без Кубка Стэнли. Это антирекорд НХЛ
«Лифс» вылетели в первом раунде розыгрыша
Торонто / фото - Getty Images
«Торонто» вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли 2021, уступив «Монреалю» в серии (3-4).
Таким образом, «Лифс» вновь лишились шансов на завоевание трофея. Клуб не может выиграть его уже 55 лет, начиная с 1967 года. Это новый антирекорд НХЛ
Предыдущим «рекордсменом» были «Рейнджерс». Их серия длилась 54 года (победы в 1940 и 1994 годах).
Результаты всех матчей игрового дня.
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