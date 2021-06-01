Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Хоккей
Вчера 6
Сейчас 2
Сегодня 8
Завтра 1
Хоккей (6 событий из 6) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
16:15 Чехия - Дания 2:1 Окончен
16:15 США - Германия 2:0 Окончен
20:15 Норвегия - Казахстан 3:1 Окончен
20:15 Россия - Швеция 3:2 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
00:00 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:2 Окончен
03:00 Колорадо Эвеланш - Вегас Голден Найтс 7:1 Окончен
Хоккей (2 события из 2) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания 6:2 3-й период
12:15 Канада - Финляндия 2:1 3-й период
Хоккей (8 событий из 8) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
12:15 Швейцария - Великобритания 6:2 3-й период
12:15 Канада - Финляндия 2:1 3-й период
16:15 Словакия - Чехия -:- Запланирован
16:15 Италия - США -:- Запланирован
20:15 Россия - Беларусь -:- Запланирован
20:15 Германия - Латвия -:- Запланирован
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Монреаль Канадиенс 1:3 Окончен
02:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 Окончен
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:30 Каролина Харрикейнс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован

«Торонто» больше чем пол века без Кубка Стэнли. Это антирекорд НХЛ

«Лифс» вылетели в первом раунде розыгрыша
Хоккей НХЛ
12:59
«Торонто» больше чем пол века без Кубка Стэнли. Это антирекорд НХЛ
Торонто / фото - Getty Images

«Торонто» вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли 2021, уступив «Монреалю» в серии (3-4).

Таким образом, «Лифс» вновь лишились шансов на завоевание трофея. Клуб не может выиграть его уже 55 лет, начиная с 1967 года. Это новый антирекорд НХЛ

Предыдущим «рекордсменом» были «Рейнджерс». Их серия длилась 54 года (победы в 1940 и 1994 годах).

Результаты всех матчей игрового дня.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Торонто Мейпл Лифс Кубок Стэнли

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Монреаль» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, «Айлендерс» в овертайме сравняли счет в серии с «Бостоном»
«Монреаль» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, «Айлендерс» в овертайме сравняли счет в серии с «Бостоном»
Хоккей НХЛ
10:22
Кубок Стэнли. «Колорадо» разгромил «Вегас» в первом матче серии, «Тампа» добыла минимальную победу над «Каролиной»
Кубок Стэнли. «Колорадо» разгромил «Вегас» в первом матче серии, «Тампа» добыла минимальную победу над «Каролиной»
Хоккей НХЛ
31 мая 07:36
«Монреаль» сравнял счет в серии с «Торонто», проигрывая по ее ходу 1:3
«Монреаль» сравнял счет в серии с «Торонто», проигрывая по ее ходу 1:3
Хоккей НХЛ
30 мая 08:40
Кубок Стэнли. «Каролина» в овертайме дожала «Нэшвилл» и вышла во второй раунд на «Тампу»
Кубок Стэнли. «Каролина» в овертайме дожала «Нэшвилл» и вышла во второй раунд на «Тампу»
Хоккей НХЛ
28 мая 07:49
Кубок Стэнли. «Тампа» увеличила отрыв от «Флориды», «Торонто» на характере обыграл «Монреаль»
Кубок Стэнли. «Тампа» увеличила отрыв от «Флориды», «Торонто» на характере обыграл «Монреаль»
Хоккей НХЛ
23 мая 08:08
Кубок Стэнли. «Колорадо» добыл третью победу в серии с «Сент-Луис», «Виннипег» с трудом дожал «Эдмонтон» в овертайме
Кубок Стэнли. «Колорадо» добыл третью победу в серии с «Сент-Луис», «Виннипег» с трудом дожал «Эдмонтон» в овертайме
Хоккей НХЛ
22 мая 07:54

Новости: Хоккей

ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Комтуа вновь вывел канадцев вперед. Онлайн трансляция
LIVE ЧМ-2021. Канада – Финляндия. Комтуа вновь вывел канадцев вперед. Онлайн трансляция
Чемпионат мира
13:38
«Торонто» больше чем пол века без Кубка Стэнли. Это антирекорд НХЛ
«Торонто» больше чем пол века без Кубка Стэнли. Это антирекорд НХЛ
НХЛ
12:59
Швеция – мимо, Казахстан подарил Канаде шанс не опозориться. Уже в 1/4 канадцы могут сыграть с Россией
Превью Швеция – мимо, Казахстан подарил Канаде шанс не опозориться. Уже в 1/4 канадцы могут сыграть с Россией
Чемпионат мира
10:47
«Монреаль» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, «Айлендерс» в овертайме сравняли счет в серии с «Бостоном»
«Монреаль» вышел в следующий раунд Кубка Стэнли, «Айлендерс» в овертайме сравняли счет в серии с «Бостоном»
НХЛ
10:22
ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Онлайн трансляция
ЧМ-2021. Россия – Беларусь. Онлайн трансляция
Чемпионат мира
08:42
Россия обыграла Швецию и лишила скандинавов шансов на плей-офф
Россия обыграла Швецию и лишила скандинавов шансов на плей-офф
Чемпионат мира
31 мая 22:49
ЧМ-2021. Россия обыграла Швецию. Как это было
ЧМ-2021. Россия обыграла Швецию. Как это было
Чемпионат мира
31 мая 22:38
Норвегия одержала волевую победу над Казахстаном
Норвегия одержала волевую победу над Казахстаном
Чемпионат мира
31 мая 22:27
Чехия в серии буллитов дожали сборную Дании
Чехия в серии буллитов дожали сборную Дании
Чемпионат мира
31 мая 19:20
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Накатани: «Секрет магии Ломаченко раскрыт»
Бокс Профессиональный бокс
25 мая 19:00
4
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Женская сборная Украины, одолев россиянок в финале, выиграла чемпионат Европы
Стрельба пулевая
26 мая 07:40
1
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Все новости