«Торонто» больше чем пол века без Кубка Стэнли. Это антирекорд НХЛ

«Лифс» вылетели в первом раунде розыгрыша

Торонто / фото - Getty Images

«Торонто» вылетел в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли 2021, уступив «Монреалю» в серии (3-4).

Таким образом, «Лифс» вновь лишились шансов на завоевание трофея. Клуб не может выиграть его уже 55 лет, начиная с 1967 года. Это новый антирекорд НХЛ

Предыдущим «рекордсменом» были «Рейнджерс». Их серия длилась 54 года (победы в 1940 и 1994 годах).

Результаты всех матчей игрового дня.