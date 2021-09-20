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«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»

«Ак Барс» вырвал победу у «Витязя», «Металлург» не оставил шансов «Адмиралу»

Хоккей КХЛ
23:15
«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»
Фото: sb.by

КХЛ. Регулярный чемпионат.

«Нефтехимик» – ХК «Сочи» 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайбы:

0:1 Жабреев (Николаев), 04:47

Вратари: Иванников – Хелльберг


«Локомотив» – «Йокерит» 1:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Шайбы:

0:1 Бьернинен (Скленичка), 17:21

0:2 Хольм (Юнттила), 18:27

0:3 Бьернинен (О Нилл, Шредер), 23:09, ГБ

1:3 Иванов (Беляев), 36:21

1:4 Енсен (Юнттила, О Нилл), 53:31

Вратари: Паскуале – Линдбек


«Ак Барс» – «Витязь» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Бровкин (Бурмистров), 02:42

1:1 Одетт (Бородкин, Индрашис), 12:42

2:1 Петров (Сафонов), 58:21

Вратари: Билялов – Ежов


«Трактор» – «Динамо» Минск 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Шайбы:

0:1 Стрёмвалль (Граовац), 04:36, ГБ

0:2 Воронин (Варфоломеев, Усов), 11:25

0:3 Граовац (Кемпе, Стрёмвалль), 38:40, ГБ

0:4 Варфоломеев (Горбунов, Алистров), 41:44

0:5 Бек (Стрёмвалль), 48:55

Вратари: Вилл – Колосов


«Сибирь» – «Куньлунь Ред Стар» 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Шайбы:

1:0 Ведин (Кручинин, Голубев), 27:29

Вратари: Сятери – Лазушин


«Адмирал» – «Металлург» 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 Зернов (Пашнин, Голдобин), 11:45

0:2 Яковлев (Земченок, Голдобин), 14:26

0:3 Чибисов (Майе, Голдобин), 15:36, ГБ

0:4 Майе (Лайпсик), 17:40

0:5 Майе (Лайпсик), 37:56

Вратари: Серебряков (Налимов) – Олкинуора.


Карен Агабекян
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Металлург Мг Адмирал Куньлунь Ред Стар Сибирь Трактор Динамо Минск Витязь Ак Барс Йокерит Локомотив ХК Сочи Нефтехимик

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