«Трактор» разгромно проиграл минскому «Динамо», «Йокерит» в гостях выиграл у «Локомотива»
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Нефтехимик» – ХК «Сочи» 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Шайбы:
0:1 Жабреев (Николаев), 04:47
Вратари: Иванников – Хелльберг
«Локомотив» – «Йокерит» 1:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 Бьернинен (Скленичка), 17:21
0:2 Хольм (Юнттила), 18:27
0:3 Бьернинен (О Нилл, Шредер), 23:09, ГБ
1:3 Иванов (Беляев), 36:21
1:4 Енсен (Юнттила, О Нилл), 53:31
Вратари: Паскуале – Линдбек
«Ак Барс» – «Витязь» 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 Бровкин (Бурмистров), 02:42
1:1 Одетт (Бородкин, Индрашис), 12:42
2:1 Петров (Сафонов), 58:21
Вратари: Билялов – Ежов
«Трактор» – «Динамо» Минск 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)
Шайбы:
0:1 Стрёмвалль (Граовац), 04:36, ГБ
0:2 Воронин (Варфоломеев, Усов), 11:25
0:3 Граовац (Кемпе, Стрёмвалль), 38:40, ГБ
0:4 Варфоломеев (Горбунов, Алистров), 41:44
0:5 Бек (Стрёмвалль), 48:55
Вратари: Вилл – Колосов
«Сибирь» – «Куньлунь Ред Стар» 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Шайбы:
1:0 Ведин (Кручинин, Голубев), 27:29
Вратари: Сятери – Лазушин
«Адмирал» – «Металлург» 0:5 (0:4, 0:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 Зернов (Пашнин, Голдобин), 11:45
0:2 Яковлев (Земченок, Голдобин), 14:26
0:3 Чибисов (Майе, Голдобин), 15:36, ГБ
0:4 Майе (Лайпсик), 17:40
0:5 Майе (Лайпсик), 37:56
Вратари: Серебряков (Налимов) – Олкинуора.
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