«Трактор» - «СКА»: обзор предстоящего матча Новости партнера

Зрителей может ожидать один из самых интересных матчей регулярного сезона

Продолжается одна из самых интересных хоккейных лиг Евразии – Континентальная хоккейная лига. Каждый день проходит большое количество матчей. Среди этих серий есть как интересные, так и проходные матчи, которые не стоят просмотра. Однако бывают и редкие встречи фаворитов, которые привлекают огромное количество внимания и зрителей. Одним из таких является столкновение «Трактора» и «СКА». Оба клуба претендуют на место в плей-офф, а значит, будут показывать свою лучшую форму. Какой клуб сильнее? Кто может показать себя? Какая ситуация в чемпионате? Эти вопросы интересуют пользователей сайта https://ggbet.ru/hockey.

Обзор матча

Оба клуба находятся на вторых местах своих дивизионов, однако дивизион Харламова, в котором выступает «Трактор», объективно сильнее, чем дивизион «СКА». Поэтому разница по статистике достаточно большая, учитывая, что команды занимают идентичные места. У «СКА» на четыре победы меньше, однако нужно учитывать, что питерский клуб сыграл на две серии меньше, что дает ему фору. Нельзя сказать, что «СКА» сейчас находится на спаде, ведь команда уже имеет серию з трех побед, при этом клубы, обыгранные питерцами, не являются аутсайдерами. Например, третьего декабря «СКА» обыграли «Йокерит», который выступает в том же дивизиона, что и команда из Петербурга и является лидером. Про «Трактор» то же самое сказать нельзя. Последнее время команда испытывает спад, на котором они чуть не проиграли «Куньлуню», а матч пришлось доигрывать в дополнительное время. При этом последнее время часто «Трактор» проигрывает безусловным аутсайдерам. Поэтому в матче «Трактор» - «СКА» фаворитом точно является «СКА». Однако если «Трактор» вернет ту форму, которая была у него месяц назад, зрителей ждет один из самых интересных матчей регулярного сезона.