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Тренером «Сиэтла» назначен экс-наставник «Филадельфии» и «Торонто»

Новичок НХЛ определился с кандидатурой главного тренера
Хоккей НХЛ
19:31
Тренером «Сиэтла» назначен экс-наставник «Филадельфии» и «Торонто»
Дэйв Хэкстол / Фото: nhl.com/kraken

Новичок НХЛ «Сиэтл Кракен» назначил главного тренера команды. Им стал Дэйв Хэкстол, который имеет опыт работы в лиге.

Ранее Хэкстол на протяжении четырех лет находился у руля в «Филадельфии Флаерс» (с 2015 по 2018), а после работал ассистентом главного тренера в «Торонто».

Напомним, что «Сиэтл» представил первого игрока команды.

Олег Шумейко-младший
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Сиэтл Кракен

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