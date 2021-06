Тренером «Сиэтла» назначен экс-наставник «Филадельфии» и «Торонто»

Дэйв Хэкстол / Фото: nhl.com/kraken

Новичок НХЛ «Сиэтл Кракен» назначил главного тренера команды. Им стал Дэйв Хэкстол, который имеет опыт работы в лиге.



SEATTLE, WE GOT OUR GUY!



Dave Hakstol (@hakstol2), has been named the the first-ever head coach in #SeaKraken history!



Get to know our new bench boss → https://t.co/uiBhw09CfE pic.twitter.com/fe9p7Hry64