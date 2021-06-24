«Сиэтл Кракен» представил первого игрока в истории команды
Тренером «Сиэтла» назначен экс-наставник «Филадельфии» и «Торонто»
Новичок НХЛ определился с кандидатурой главного тренера
Дэйв Хэкстол / Фото: nhl.com/kraken
Новичок НХЛ «Сиэтл Кракен» назначил главного тренера команды. Им стал Дэйв Хэкстол, который имеет опыт работы в лиге.
SEATTLE, WE GOT OUR GUY!— Seattle Kraken (@SeattleKraken) June 24, 2021
Dave Hakstol (@hakstol2), has been named the the first-ever head coach in #SeaKraken history!
Get to know our new bench boss → https://t.co/uiBhw09CfE pic.twitter.com/fe9p7Hry64
Ранее Хэкстол на протяжении четырех лет находился у руля в «Филадельфии Флаерс» (с 2015 по 2018), а после работал ассистентом главного тренера в «Торонто».
Напомним, что «Сиэтл» представил первого игрока команды.
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