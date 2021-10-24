Три шайбы в меньшинстве принесли «Мариуполю» победу над «Краматорском»

Это вторая в истории победа «Мариуполя» над краматорчанами

Фото: УХЛ

Сегодня, 24 октября, в Краматорске 13-й тур Украинской хоккейной лиги продолжили местный «Краматорск» и «Мариуполь».

Матч «Краматорск» начал с быстрой заброшенной шайбы – Андрей Жвачкин отличился на 18-й секунде встречи и обновил рекорд скорострельности сезона. Однако, еще до первого перерыва «Мариуполь» смог не только отыграться, но и выйти вперед – счет 2:1 в пользу «чаек» на табло установили Владимир Чердак и Николай Казаковцев.

Во второй двадцатиминутке «Мариуполь» полностью завладел инициативой и забросил уже на 30-й секунде периода, а спустя 6 минут сначала Роман Благой, а затем Элиезер Щербатов в меньшинстве фактически сняли вопрос о победителе матча – 1:5.

На старте третьего отрезка встречи команды обменялись голами – на шайбу Николая Казаковцева в меньшинстве, в большинстве ответил. А затем на третью шайбу «Мариуполя» в меньшинстве в этом матче отответил, установив окончательный счет в матче 2:7.

«Мариуполь» – «Краматорск» 3:7 (1:2, 0:3, 2:2)

Шайбы:

1:0 Жвачкин (Семенов), 00:18;

1:1 Милехин (Щербатов, Алексеев), 03:31;

1:2 Чердак (Янишевский, Ружников), 05:03;

1:3 Казаковцев (Алексеев, Благой), 20:30;

1:4 Благой (Казаковцев, Лысенко), 26:46;

1:5 Щербатов (меньш.), 33:36;

1:6 Казаковцев (Лызин, меньш.), 40:40;

2:6 Сергиевский (Градович, Бабрусев, 5х3), 45:12;

3:6 Столяренко (Сергиевский, Градович), 52:55;

3:7 Милехин (Щербатов, меньш.).

«Краматорск»: Трус (Кучер); Мальцев - Алексюк, Таран - Бабрусев, Афанасьев - Ваулин; Жвачкин - Семенов - Гриценко, Столяренко - Сергиевский - Градович, Геворкян - Калинычев - Кобыльник, Говорушко - Сирченко.

«Мариуполь»: Дуве (Трифонов); Алексеев - Кудряшов, Олендаренко - Матусевич, Декало - Лысенко; Благой - Лызин - Казаковцев (А), Милехин - Мазур (К) - Щербатов (А), Калейниковас - Бабинец - Костиков, Чердак - Ружников - Янишевский.