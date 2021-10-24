Три шайбы в меньшинстве принесли «Мариуполю» победу над «Краматорском»
Сегодня, 24 октября, в Краматорске 13-й тур Украинской хоккейной лиги продолжили местный «Краматорск» и «Мариуполь».
Матч «Краматорск» начал с быстрой заброшенной шайбы – Андрей Жвачкин отличился на 18-й секунде встречи и обновил рекорд скорострельности сезона. Однако, еще до первого перерыва «Мариуполь» смог не только отыграться, но и выйти вперед – счет 2:1 в пользу «чаек» на табло установили Владимир Чердак и Николай Казаковцев.
Во второй двадцатиминутке «Мариуполь» полностью завладел инициативой и забросил уже на 30-й секунде периода, а спустя 6 минут сначала Роман Благой, а затем Элиезер Щербатов в меньшинстве фактически сняли вопрос о победителе матча – 1:5.На старте третьего отрезка встречи команды обменялись голами – на шайбу Николая Казаковцева в меньшинстве, в большинстве ответил Ярослав Сергиевский. А затем на третью шайбу «Мариуполя» в меньшинстве в этом матче от Никиты Милехина ответил Николай Столяренко, установив окончательный счет в матче 2:7.
«Мариуполь» – «Краматорск» 3:7 (1:2, 0:3, 2:2)
Шайбы:
1:0 Жвачкин (Семенов), 00:18;
1:1 Милехин (Щербатов, Алексеев), 03:31;
1:2 Чердак (Янишевский, Ружников), 05:03;
1:3 Казаковцев (Алексеев, Благой), 20:30;
1:4 Благой (Казаковцев, Лысенко), 26:46;
1:5 Щербатов (меньш.), 33:36;
1:6 Казаковцев (Лызин, меньш.), 40:40;
2:6 Сергиевский (Градович, Бабрусев, 5х3), 45:12;
3:6 Столяренко (Сергиевский, Градович), 52:55;
3:7 Милехин (Щербатов, меньш.).
«Краматорск»: Трус (Кучер); Мальцев - Алексюк, Таран - Бабрусев, Афанасьев - Ваулин; Жвачкин - Семенов - Гриценко, Столяренко - Сергиевский - Градович, Геворкян - Калинычев - Кобыльник, Говорушко - Сирченко.
«Мариуполь»: Дуве (Трифонов); Алексеев - Кудряшов, Олендаренко - Матусевич, Декало - Лысенко; Благой - Лызин - Казаковцев (А), Милехин - Мазур (К) - Щербатов (А), Калейниковас - Бабинец - Костиков, Чердак - Ружников - Янишевский.
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