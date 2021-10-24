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ЦСКА одержал победу над «Адмиралом», «Амур» прервал серию из четырех поражений

«Сибирь» обыграла «Трактор», «Салават» победил «Локомотив» по буллитам
Хоккей КХЛ
21:05
ЦСКА одержал победу над «Адмиралом», «Амур» прервал серию из четырех поражений
Фото: hcsibir.ru

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» – ЦСКА – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Шайбы забросили:

0:1 Соркин (Сергеев, Хулапов), 10:57

1:1 Шулак (Ушенин Вл.), 14:27

1:2 Плотников (Слепышев, Григоренко), 35:24, ГБ 

Вратари: Серебряков – Рейдеборн

«Амур» – «Динамо» Минск – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Педан (Йордан, Бутузов), 12:45

2:0 Шаров (Знахаренко), 22:24

3:0 Николишин (Файзуллин), 53:40, ГБ

Вратари: Аликин – Большаков

«Сибирь» – «Трактор» – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Шор (Кручинин), 38:34, ГБ

2:0 Шаров (Йокипакка, Морозов), 49:16

Вратари: Сятери – Вилл

«Салават Юлаев» – «Локомотив» – 4:3 Б (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0)

Шайбы забросили:

0:1 Буше, 16:17

0:2 Красковский (Шалунов, Анисимов), 20:38

1:2 Коледов (Кулемин), 44:53

1:3 Каюмов (Рафиков, Марченко), 55:52

2:3 Шмелев (Кулемин, Коледов), 56:32

3:3 Хартикайнен (Маннинен, Кадейкин), 58:58, ГБ

4:3 Маннинен, 65:00, ПБ

Вратари: Метсола (Шарыченков, 32:06) – Паскуале

«Йокерит» – «Динамо» Р – 8:0 (3:0, 4:0, 1:0)

Шайбы забросили:

1:0 Савинайнен (Шредер, Хольм), 02:38

2:0 Шредер (О'Нилл, Йенсен), 06:50

3:0 Скленичка (Коссила, Хянникяйнен), 10:41

4:0 Кивисте (Йенсен, О'Нилл), 26:39

5:0 Шредер (Савинайнен, О'Нилл), 27:37, ГБ

6:0 Шредер (О'Нилл), 34:10

7:0 Коссила (Турунен), 35:07

8:0 Шредер (Фриман, Йенсен), 56:16

Вратари: Линдбек – Маттссон (Витолс, 35:07)

«Торпедо» – «Нефтехимик» – 6:3 (1:1, 5:0, 0:2)

Шайбы забросили:

1:0 Хривик (Мартынов, Тянулин), 00:13

1:1 Хайруллин (Порядин, Кнот), 19:26

2:1 Белевич (Ураков), 22:40

3:1 Хривик (Мартынов), 24:10

4:1 Федотов (Варнаков, Белевич), 26:55

5:1 Леннстрем (Хривик), 27:15

6:1 Жафяров (Агостино, Миле), 28:39

6:2 Чивилев (Клок, Галимов), 56:06, ГМ

6:3 Хайруллин (Клок, Митякин), 59:08, ГБ

Вратари: Тихомиров - Судницин (Туохимаа, 26:55; Судницин, 28:39)

Рене Тер Велде
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