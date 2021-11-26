Чемпионат хоккейной Суперлиги стартует в начале декабря
Учредитель СК «Сокол»: «Есть идея развития хоккейной инфраструктуры в Киеве, так как в городе льда нет»
Кропачев – о планах киевского клуба
Эксклюзив
Виталий Кропачев
Учредитель СК «Сокол» Виталий Кропачев рассказал об амбициозных планах проекта:
Сегодняшнее решение по созданию СК «Сокол» – это не рядовое решение, а ради популяризации фигурного катания и хоккея в Украине. Я думаю, клуб станет достойным соперником фактически абсолютных чемпионов ХК «Донбасс». Мы покажем свою игру и, в то же самое время, привлечем довольно-таки большое количество именно детей и молодежи для дальнейшего улучшения уровня хоккея в Украине.
От киевских болельщиков требуется только одно – помогать клубу, стать достойными болельщиками в альтернативе ХК «Донбасс». Для нас основной приоритет стать на уровень «Донбасса» и показать, что киевский СК «Сокол» будет достойным соперником.
Есть идея развития хоккейной инфраструктуры в Киеве. Но эта идея должна основываться вместе с властями города. Если мэр найдет для данного проекта решение или землю, то мы обязательно это рассмотрим и постараемся построить. Так как льда в Киеве нет, и мы все это прекрасно понимаем.
Напомним, что клуб стал седьмым участником хоккейной Суперлиги.