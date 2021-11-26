Учредитель СК «Сокол»: «Есть идея развития хоккейной инфраструктуры в Киеве, так как в городе льда нет»

Виталий Кропачев

Учредитель СК «Сокол» Виталий Кропачев рассказал об амбициозных планах проекта:



От киевских болельщиков требуется только одно – помогать клубу, стать достойными болельщиками в альтернативе ХК «Донбасс». Для нас основной приоритет стать на уровень «Донбасса» и показать, что киевский СК «Сокол» будет достойным соперником.

Есть идея развития хоккейной инфраструктуры в Киеве. Но эта идея должна основываться вместе с властями города. Если мэр найдет для данного проекта решение или землю, то мы обязательно это рассмотрим и постараемся построить. Так как льда в Киеве нет, и мы все это прекрасно понимаем.