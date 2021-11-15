Борис Колесников: «ХК «Донбасс» приложит все силы для утверждения демократичных правил в украинском хоккейном сообществе»
УХЛ. «Днепр» – «Донбасс». Видео трансляция
Смотрите матч регулярного чемпионата в прямом эфире на XSPORT.ua
Фото - uhl.ua
В среду, 17 ноября, в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги «Днепр» на своем льду примет «Донбасс».
Начало встречи – в 19:00. Прямую трансляцию матча «Днепр» – «Донбасс» можно будет посмотреть в прямом эфире в плеере в этой новости. Комментатор – Андрей Усмонов.
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