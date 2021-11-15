«Сокол» отыгрался с 1:3 и в овертайме дожал «Мариуполь»
УХЛ. «Рулав Одд» – «Сокол». Видео трансляция
Смотрите матч регулярного чемпионата в прямом эфире на XSPORT+
09:34
Фото - uhl.ua
В четверг, 18 ноября, в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги «Рулав Одд» на своем льду примет «Сокол».
Начало встречи – в 20:00. Прямую трансляцию матча «Рулав Одд» – «Сокол» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале XSPORT+, а также в плеере в этой новости. Комментатор – Филипп Штода.
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