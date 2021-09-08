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УХЛ впервые попала в рейтинг сильнейших европейских лиг по версии Лиги чемпионов

Украинская лига попала в список лучших благодаря дебюту «Донбасса»

Хоккей Лига чемпионов
11:57
УХЛ впервые попала в рейтинг сильнейших европейских лиг по версии Лиги чемпионов
Фото: УХЛ

Хоккейная Лига чемпионов (ХЛЧ) на своем официальном сайте опубликовала рейтинг самых сильных европейских лиг, представленных в ХЛЧ.

После дебюта «Донбасса» в Лиге чемпионов и их первой победы в турнире, впервые в рейтинг попала Украинская хоккейная лига (УХЛ).

На текущий момент у УХЛ 14-я позиция и УХЛ 90 очков.

Рейтинг самых сильных европейских лиг по версии ХЛЧ:

  1. Швеция – 245 баллов;
  2. Швейцария – 221 балл;
  3. Австрия – 217 баллов;
  4. Германия – 212 баллов;
  5. Финляндия – 206 баллов;
  6. Чехия – 191 балл;
  7. Великобритания – 159 баллов;
  8. Франция – 149 баллов;
  9. Польша – 143 балла;
  10. Дания – 139 баллов;
  11. Словакия – 129 баллов;
  12. Норвегия – 124 балла;
  13. Беларусь – 104 балла;
  14. Украина – 90 баллов.

Напомним, «Донбасс» 9 сентября во Франции сыграет свой третий матч в ХЛЧ против французского «Руана». Прямая трансляция матча будет доступна в эфире телеканала XSPORT.

Карен Агабекян
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