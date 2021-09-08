Вратарь «Руана»: «Донбасс» – отличная команда»
УХЛ впервые попала в рейтинг сильнейших европейских лиг по версии Лиги чемпионов
Украинская лига попала в список лучших благодаря дебюту «Донбасса»
11:57
Фото: УХЛ
Хоккейная Лига чемпионов (ХЛЧ) на своем официальном сайте опубликовала рейтинг самых сильных европейских лиг, представленных в ХЛЧ.
После дебюта «Донбасса» в Лиге чемпионов и их первой победы в турнире, впервые в рейтинг попала Украинская хоккейная лига (УХЛ).
На текущий момент у УХЛ 14-я позиция и УХЛ 90 очков.
Рейтинг самых сильных европейских лиг по версии ХЛЧ:
- Швеция – 245 баллов;
- Швейцария – 221 балл;
- Австрия – 217 баллов;
- Германия – 212 баллов;
- Финляндия – 206 баллов;
- Чехия – 191 балл;
- Великобритания – 159 баллов;
- Франция – 149 баллов;
- Польша – 143 балла;
- Дания – 139 баллов;
- Словакия – 129 баллов;
- Норвегия – 124 балла;
- Беларусь – 104 балла;
- Украина – 90 баллов.
Напомним, «Донбасс» 9 сентября во Франции сыграет свой третий матч в ХЛЧ против французского «Руана». Прямая трансляция матча будет доступна в эфире телеканала XSPORT.
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