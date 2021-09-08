УХЛ впервые попала в рейтинг сильнейших европейских лиг по версии Лиги чемпионов

Украинская лига попала в список лучших благодаря дебюту «Донбасса»





Фото: УХЛ

Хоккейная Лига чемпионов (ХЛЧ) на своем официальном сайте опубликовала рейтинг самых сильных европейских лиг, представленных в ХЛЧ.



После дебюта «Донбасса» в Лиге чемпионов и их первой победы в турнире, впервые в рейтинг попала Украинская хоккейная лига (УХЛ).

На текущий момент у УХЛ 14-я позиция и УХЛ 90 очков.

Рейтинг самых сильных европейских лиг по версии ХЛЧ:

Швеция – 245 баллов; Швейцария – 221 балл; Австрия – 217 баллов; Германия – 212 баллов; Финляндия – 206 баллов; Чехия – 191 балл; Великобритания – 159 баллов; Франция – 149 баллов; Польша – 143 балла; Дания – 139 баллов; Словакия – 129 баллов; Норвегия – 124 балла; Беларусь – 104 балла; Украина – 90 баллов.

Напомним, «Донбасс» 9 сентября во Франции сыграет свой третий матч в ХЛЧ против французского «Руана». Прямая трансляция матча будет доступна в эфире телеканала XSPORT.