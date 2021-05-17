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Суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки от клубов для участия в сезоне 2021/22

Судебное заседание по рассмотрению иска УХЛ против ФХУ назначено на 25 мая

Хоккей УХЛ
17 мая 16:06
Суд запретил Федерации хоккея Украины принимать заявки от клубов для участия в сезоне 2021/22
Генеральный директор УХЛ Сергей Варламов / Фото: Телеграм канала ХоккейPRO

В апреле 2021 г. Украинская хоккейная лига подала в суд иск против Федерации хоккея Украины. Как сообщал ранее генеральный директор УХЛ Сергей Варламов, Федерацией хоккея Украины было отправлено уведомление об одностороннем расторжении договора о сотрудничестве между УХЛ и ФХУ, согласно которому Лига проводила матчи чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги. 

Со своей стороны, Лига направила в суд исковое заявление о признании неправомерным одностороннего расторжения договора и признании его действительным. Суд принял иск и осуществляет рассмотрение дела. 

Сегодня, 17 мая, суд принял решение об обеспечении иска УХЛ, и постановил с 17.05.2021 г. запретить Федерации хоккея Украины до вступления решения суда в силу:

  • Совершать действия, направленные на препятствование Украинской хоккейной лиге выполнять обязательства, предусмотренные договором о сотрудничестве;
  • Без участия Украинской хоккейной лиги осуществлять приём заявок и заключение договоров на участие в чемпионате Украины по хоккею с шайбой сезона 2021-2022 гг., осуществлять какие-либо действия или принимать решения, связанные с этим.

Первое судебное заседание по иску УХЛ против Федерации хоккея Украины касательно признания договора действительным назначено на 25 мая 2021 года.


Напомним, ранее руководство УХЛ уже предупреждало, что обяжет ФХУ выполнять договор, подписанный в 2019 году.

Источник: УХЛ Карен Агабекян
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