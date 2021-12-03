Украинец Чолач отметился ассистом в канадском клубе накануне МЧМ

Наша сборная проведет свои матчи в Эстонии

Артур Чолач / Фото: twitter.com/ohlbarriecolts

Защитник канадского клуба «Барри Колтс» Артур Чолач накануне приезда в расположение сборной Украины U-20 для подготовки к молодежному чемпионату мира в дивизионе 1B отметился ассистом в чемпионате OHL.



В последнем матче коллектив украинца уступал 0:2 по ходу игры с «Гамильтон Булдогс», но сумел перевести встречу в овертайм, где и дожал соперника. Отметим, что по ходу сезона у Чолача за 14 матчей 5 (1+4) очков.

Отметим, что в сборную Артур Чолач едет несмотря на сотрясение, которое он получил уже по ходу этого сезона.