Месть Садовикову и подковерные игры с Кобыльником. Сборная Украины U-20 начала сбор перед ЧМ в Дивизионе IB

Украинцы стартуют на турнире в Эстонии 12 декабря

Станислав Садовиков/Фото: Facebook ФХУ

Молодежная сборная Украины начала заключительный этап подготовки к чемпионату мира в дивизионе IВ.



В расширенный состав команды попали 30 хоккеистов. Отметим, что в нем по неизвестным причинам отсутствует лидер «Молодой Гвардии» форвард Станислав Садовиков. Нападающий провел в этом сезоне МХЛ 8 матчей, в которых набрал 28 (10+18) очков, а во взрослом чемпионате Украины за «Донбасс» Станислав сыграл в 10 поединках, набрав свои дебютные 4 (2+2) балла.

Также Станислав Садовиков дебютировал в Хоккейной Лиге Чемпионов, но и это не убедило чиновников Федерации хоккея Украины и тренера молодежки Александра Бобкина. К слову, на четырех предыдущих серах Садовиков был капитаном нашей молодежной сборной. В составе сборной Украины U-18 Станислав является победителем юниорского чемпионата мира-2018 в Дивизионе IB. А вместе с нашей молодежкой форвард брал бронзу чемпионата мира-2020 IB.

А вот хоккеиста «Краматорска» Дмитрия Кобыльника, сыгравшего в МХЛ один матч за «Приднепровск», ФХУ подает на своих ресурсах игроком именно этой команды, а не представителем клуба, с которым у него имеется профессиональный контракт.

По нашим данным Федерация хоккея Украины и ее сотрудники продолжают обзванивать хоккеистов клубов Суперлиги с угрозами отлучения от игр за сборные страны, а также пугая международными банами.

Возвращаясь к составе молодежки нужно отметить, что по информации официального сайта Федерации защитник Алексей Дахновский пока находится в лазарете, но в ближайшие дни присоединится к команде.

Представители иностранных клубов Артур Чолач, Даниил Трахт, Богдан Панасенко и Александр Шаповалов прибудут в расположение сборной 6 декабря, а Глеб Ткач приедет 8 декабря, перед двумя товарищескими матчами в Венгрии.

Состав сборной Украины U-20:

Вратари: Семен Майко, Назарий Сушак (оба – «БСФК-Белый Барс»), Дмитрий Кубрицкий («Сокол»)

Защитники: Артур Чолач («Бари Коллтс», США), Андрей Евтухов («Спринґфилд», США), Арсен Палийчук («Твин Сити», США), Артем Гребеник, Алексей Дахновский, Артем Козловский (все – «БСФК-Белый Барс»), Александр Филимонов («Днепр»), Артем Пономаренко, Владислав Сушков (оба – «Сокол»), Расим Абдулаев («Кременчуг»)

Нападающие: Денис Бородай, Владимир Трошкин, Сергей Стецюра, Артем Грабовецкий, Борис Андрющенко, Антон Баглай (все – «БСФК-Белый Барс»), Михаил Симчук, Даниил Коржилецький, Денис Гончаренко (все – «Сокол»), Дмитрий Кобыльник, Андрей Кривоножкин (оба – «Приднепровск»), Даниил Трахт («Лукко U18», Финляндия), Даниил Царковський («Пантер», Эстония), Глеб Варава («Кременчуг»), Глеб Ткач («Нака», Швеция), Богдан Панасенко («Анхораж», США), Александр Шаповалов («ТПС U20», Финляндия).

В Броварах тренировочный сбор сборной Украины U-20 продлится с 1-го по 7 декабря. Затем команда отправится в Будапешт, где 9 декабря состоится товарищеский матч с Венгрией, 10 – с Италией.

11 декабря украинцы вылетят в Таллинн, где 12 числа стартует чемпионат мира. На этом турнире соперниками Украины станут Эстония, Япония, Франция, Польша и Словения.