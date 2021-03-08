Александр Фадеев

На 76-м году жизни умер первый тренер сборной Украины и экс-наставник киевского «Сокола» Александр Фадеев.

В бытность карьеры хоккеиста Фадеев играл на позиции форварда и выступал за СКА МВО (Калинин), «Кристалл» (Саратов) и «Днепроспецсталь» (Запорожье).

Со второй половины 70-х и до 1987 года работал в «Соколе» помощником главного тренера Анатолия Богданова.

В 1991 году Фадеев стал главным тренером «Сокола», а в 1993-1994 годах возглавлял сборную Украины.