В честь Дня защитника и защитниц Украины «Рулав Одд» следующий матч проведет в военной форме

14 октября «Берсерки» сыграют против «Краматорска»

Фото: пресс-служба Рулав Одд

14 октября празднуется День защитника и защитниц Украины. В связи с этим новичок УХЛ «Рулав Одд» решил провести необычную акцию.

Пресс-служба харьковчан сообщила, что на следующий матч чемпионата против «Краматорска» «Берсерки» выйдут в камуфляжной форме:

«Друзья! Завтра Берсерки играют в таких джерси! После чего, джерси с автографами игроков, будут выставлены на аукцион! Все деньги уйдут на счета Военно-Медицинского Клинического Центра Северного Региона (военный госпиталь)».

Матч «Рулав Одд» – «Краматорск» в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+. Также за событиями встречи вы можете следить у нас на сайте. Начало – в 20:30.