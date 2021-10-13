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20:30 Рулав Одд - Краматорск -:- Запланирован

В честь Дня защитника и защитниц Украины «Рулав Одд» следующий матч проведет в военной форме

14 октября «Берсерки» сыграют против «Краматорска»
Хоккей УХЛ
15:27
В честь Дня защитника и защитниц Украины «Рулав Одд» следующий матч проведет в военной форме
Фото: пресс-служба Рулав Одд

14 октября празднуется День защитника и защитниц Украины. В связи с этим новичок УХЛ «Рулав Одд» решил провести необычную акцию.

Пресс-служба харьковчан сообщила, что на следующий матч чемпионата против «Краматорска» «Берсерки» выйдут в камуфляжной форме:

«Друзья! Завтра Берсерки играют в таких джерси! После чего, джерси с автографами игроков, будут выставлены на аукцион! Все деньги уйдут на счета Военно-Медицинского Клинического Центра Северного Региона (военный госпиталь)».

Матч «Рулав Одд» – «Краматорск» в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+. Также за событиями встречи вы можете следить у нас на сайте. Начало – в 20:30.

Сергей Остапенко
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