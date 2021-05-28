В Киеве состоялся конгресс Украинской хоккейной ассоциации

Всего УХА будет иметь представителей в 25 регионах Украины

Первый конгресс Украинской хоккейной ассоциации / Фото - пресс-служба УХЛ

Сегодня, 28 мая, в Киеве состоялось историческое событие – первый конгресс Украинской хоккейной ассоциации.

На протяжении 2021 года хоккейные и спортивные организации со всей Украины объединялись в областные общественные союзы по примеру коллег Украинской ассоциации футбола и Федерации баскетбола Украины.

Целью такого объединения является создание современной организации с европейской структурой управления, с прозрачным выборным процессом руководящего состава, а также возможностью всем заинтересованным принимать активное участие в управлении и развитии организации.

IIHF подчеркивает принципы открытости, на которых должны работать все хоккейные организации:

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В статут IIHF включены принципы демократии и прозрачности в деятельности национальных ассоциаций, в том числе при проведении выборов; к нарушениям положений Устав и уставных норма ИИХФ могут быть отнесены случаи конфликта интересов при принятии решений и случаи нанесения ущерба имиджу хоккея с шайбой.

Причиной создания ассоциации стало неисполнение различными хоккейными организациями программ по развитию украинского хоккея, фактическое отсутствие методологии для подготовки юных спортсменов и отсутствие полноценных детско-юношеских и молодежных чемпионатов.

Основными членами организации являются областные хоккейные ассоциации. На данный момент в организацию вошло 24 областных общественных союза, и организация получила статус «Всеукраинской». Всего УХА будет иметь представителей в 25 регионах Украины.

Новым руководителем, президентом Украинской хоккейной ассоциации стал единственный украинский Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Житник, 15 сезонов выступавший в НХЛ.





Новосозданная структура нацелена на развитие хоккея в Украине, разработку единой системы работы этого вида спорта, а также популяризацию и поддержку украинского хоккея на всех уровнях. Цель организации – методологическая, кадровая и финансовая поддержка детского хоккея в Украине, создание полноценной молодежной хоккейной лиги, а также проведение взрослых и женских чемпионатов Украины.

Кроме того, Ассоциация будет заниматься популяризацией хоккея в Украине, а также развитием аматорских турниров и команд. Членами Ассоциации могут быть исключительно юридические лица, которые разделяют цели УХА.

На конгрессе был презентован проект развития Ассоциации, а также план ее дальнейшей работы. Отметим, что в планы организации входит проведение более 700 спортивных событий за календарный год.