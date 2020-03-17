В матче с «Филадельфией» игрок «Рейнджерс» повторил рекорд НХЛ по заработанным очкам за один период
В НХЛ отменили карантин для вакцинированных игроков
Хоккеисты смогут не сдавать регулярные ПЦР-тесты
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В НХЛ одобрили новые правила для вакцинированных хоккеистов и членов клубов. Как сообщил инсайдер Шэмс Чарания, игроки, которые ввели себе инъекцию, более не обязаны отбывать карантин.
В новом протоколе COVID-19 указано, что вакцинированные представители лиги смогут общаться с неограниченным количеством людей, находясь на территории своего дома, посещать рестораны под открытым небом и принимать до четырех гостей. Кроме того, их освободят от необходимости сдачи ПЦР-тестов в выходные дни.
В последнем туре в НХЛ «Рейнджерс» разгромили «Филадельфию».