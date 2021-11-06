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02:00 Чикаго Блэкхокс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
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05:00 Ванкувер Кэнакс - Даллас Старз -:- Запланирован

В НХЛ случилась первая тренерская отставка в сезоне

Не выдержали руководители «Чикаго»
Хоккей НХЛ
6 ноября 22:06
В НХЛ случилась первая тренерская отставка в сезоне
Фото: пресс-служба Чикаго

Джереми Коллитон покинул пост главного тренера «Чикаго». Об этом сообщила пресс-служба «Черных ястребов». Вместе с 36-летним специалистом из команды ушли его ассистенты – Томас Мителл и Шелдон Брукбанк.

Это первая тренерская отставка в сезоне.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дерек Кинг.

«Чикаго» после 12 матчей регулярного чемпионата располагается на предпоследнем месте в Западной конференции.

Сергей Остапенко
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