В НХЛ случилась первая тренерская отставка в сезоне

Не выдержали руководители «Чикаго»

Фото: пресс-служба Чикаго

Джереми Коллитон покинул пост главного тренера «Чикаго». Об этом сообщила пресс-служба «Черных ястребов». Вместе с 36-летним специалистом из команды ушли его ассистенты – Томас Мителл и Шелдон Брукбанк.

Это первая тренерская отставка в сезоне.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дерек Кинг.

«Чикаго» после 12 матчей регулярного чемпионата располагается на предпоследнем месте в Западной конференции.