«Чикаго» прервал серию из 9 поражений на старте, «Тампа» одержала победу над «Вашингтоном»
В НХЛ случилась первая тренерская отставка в сезоне
Не выдержали руководители «Чикаго»
Фото: пресс-служба Чикаго
Джереми Коллитон покинул пост главного тренера «Чикаго». Об этом сообщила пресс-служба «Черных ястребов». Вместе с 36-летним специалистом из команды ушли его ассистенты – Томас Мителл и Шелдон Брукбанк.
Это первая тренерская отставка в сезоне.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дерек Кинг.
«Чикаго» после 12 матчей регулярного чемпионата располагается на предпоследнем месте в Западной конференции.
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