Результативный матч «Калгари» и «Ванкувера» завершилась победой «Флеймс» в овертайме
В перенесенном и ничего не решающем матче «регулярки» «Ванкувер» обыграл «Калгари»
Обе команды не попали в плей-офф
Фото: twitter.com/Canucks
В НХЛ, где находится в разгаре серия плей-офф, прошел перенесенный из-за коронавируса матч регулярного чемпионата между «Ванкувером» и «Калгари».
Отметим, что этот матч не имел никакой турнирной значимости, поскольку обе команды остались без плей-офф.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» – «Калгари» 4:2 (2:0, 0:0, 1:2)
1:0 Хэмоник (Грейовак, Хьюз), 09:43
2:0 Хегландер (Майерс, Хорват), 19:11
3:0 Майерс (Бозер, Миллер), 49:28
3:1 Манджапане, 56:38
3:2 Ткачак (Годро, Джиордано), 59:00
4:2 Бозер (Хэмоник), 59:41, ПВ
Вратари: Демко ؘ– Доминге
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