IIHF не позволит ни одному игроку НХЛ выступить на Олимпийских играх-2022
«Ванкувер» на выезде уверенно обыграл «Вашингтон»
Этой ночью в НХЛ состоялся лишь один матч
«Вашингтон Кэпиталз» – «Ванкувер Кэнакс» / Фото - santamariatimesНХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» – «Ванкувер Кэнакс» 2:4 (1:0, 0:3, 1:1)
1:0 Овечкин (Шульц, Кузнецов), 10:31, ГБ
1:1 Петтерссон (Хорват, Хьюз), 20:33, ГБ
1:2 Петтерссон (Экман-Ларссон, Хегландер), 24:48
1:3 Хорват (Миллер, Хьюз), 38:50, ГБ
2:3 Уилсон (Кузнецов, Бэкстрем), 46:22, ГБ
2:4 Миллер (Бозер), 59:02, ПВ
Вратари: Самсонов – Демко
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