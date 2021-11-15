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02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Флорида Пантерс 3:2 Окончен
02:00 Баффало Сэйбрс - Торонто Мейпл Лифс 4:5 Окончен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:5 Окончен
02:00 Детройт Ред Уингс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Питтсбург Пингвинс 6:3 Окончен
02:00 Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингс 3:2 Окончен
02:30 Каролина Харрикейнс - Сент-Луис Блюз 3:2 Окончен
03:00 Даллас Старз - Филадельфия Флайерс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Аризона Койотис 4:1 Окончен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сан-Хосе Шаркс 6:2 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Миннесота Уайлд 2:4 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Ванкувер Кэнакс 7:4 Окончен
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00:00 Оттава Сенаторс - Калгари Флэймс 0:4 Окончен
02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Нью-Джерси Дэвилз 4:3 Окончен
02:00 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс 4:5 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Питтсбург Пингвинс 6:1 Окончен
03:00 Анахайм Дакс - Ванкувер Кэнакс 5:1 Окончен
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19:05 Шеллефтео - Спарта Прага -:- Запланирован
20:00 Клагенфурт - Лександс -:- Запланирован
20:00 Векше - Таппара -:- Запланирован
20:30 Адлер Мангейм - Фрелунда -:- Запланирован
20:30 Больцано - Лукко Раума -:- Запланирован
21:05 Фрибург Готтерон - Ред Булл Мюнхен -:- Запланирован
21:05 Цюрих - Регле -:- Запланирован
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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
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18:30 Краматорск - Сокол -:- Запланирован
20:00 Рулав Одд - Белый Барс -:- Запланирован

«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», «Бостон» уверенно разобрался с «Монреалем»

«Рейнджерс» в серии буллитов вырвали победу у «Нью-Джерси»
Хоккей НХЛ
07:48
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», «Бостон» уверенно разобрался с «Монреалем»
Фото: Вашингтон Кэпиталз

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» – «Калгари» 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Шайбы:

0:1 Манджапане (Монахан, Чюлингтон) 16:07

0:2 Линдхольм (Андерссон) 24:51

0:3 Ткачук (Линдхольм, Монахан) 29:18 ГБ

0:4 Задоров (Коулман) 41:56

Вратари: Форсберг – Владар

 

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 Братт (Мерсер, Суббэн) 15:23

1:1 Фокс 23:11

2:1 Лафренье (Труба, Какко) 31:24

2:2 Хэмилтон (Братт, Заха) 33:20 ГБ

3:2 Какко (Строум) 46:29

3:3 Заха (Хишир, Татар) 57:16

4:3 Крайдер 65:00 ПБ

Вратари: Георгиев – Блэквуд

 

«Сент-Луис» – «Эдмонтон» 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)

Шайбы:

1:0 Кайру (Бучневич, Томас) 14:18 ГБ

1:1 Макдэвид (Хайман, Сеси) 19:59

1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) 22:51 ГБ

2:2 Бортуццо (Бозак, Перрон) 29:58

2:3 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Ямамото) 36:11

2:4 Маклауд (Фёгеле, Туррис) 36:19

3:4 Барбашёв (Томас, Парэйко) 44:06

4:4 Тарасенко (Бучневич, Томас) 47:48

4:5 Ямамото (Драйзайтль, Нурс) 59:32

Вратари: Биннингтон – Коскинен

 

«Вашингтон» – «Питтсбург» 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)

Шайбы:

1:0 Фегервары (Уилсон, Хэтэуэй) 04:25 ГМ

2:0 Хэтэуэй (Овечкин, ван Римсдайк) 14:05

2:1 Гюнцель (Летанг, Мэтисон) 18:40

3:1 Спронг (Эллер, Шири) 36:11

4:1 Шири (Макмайкл, Спронг) 38:36

5:1 Кузнецов (Овечкин) 44:43

6:1 Уилсон (Кузнецов, Карлсон) 49:35 ГБ

Вратари: Ванечек – Джарри

 

«Бостон» – «Монреаль» 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Шайбы:

0:1 Армия (Лехконен), 8:09

1:1 Макэвой (Зборжил, Холл), 28:27

1:2 Пеццетта (Андерсон, Брукс), 36:25

2:2 Макэвой (Маршанд), 42:14 ГБ

3:2 Койл (), 45:58

4:2 Койл (Стен, Дебраск), 49:05

5:2 Холл (Карло, Пастрняк), 58:02

Вратари: Сваймен – Монтембо

 

«Анахайм» – «Ванкувер» 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Шайбы:

0:1 Хегландер ( Миллер, Хьюз), 7:29

1:1 Зеграс (Сильверберг, Линдхольм), 12:35 ГБ

2:1 Зеграс (Терри, Гецлаф), 22:13 ГБ

3:1 Милано (Фаулер, Зеграс), 28:55

4:1 Хенрик (Гецлаф), 59:02

5:1 Стил (Кэррик, Делорье), 59:23

Вратари: Гибсон – Галак

Карен Агабекян
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