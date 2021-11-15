«Вашингтон» разгромил «Питтсбург», «Бостон» уверенно разобрался с «Монреалем»
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» – «Калгари» 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Шайбы:
0:1 Манджапане (Монахан, Чюлингтон) 16:07
0:2 Линдхольм (Андерссон) 24:51
0:3 Ткачук (Линдхольм, Монахан) 29:18 ГБ
0:4 Задоров (Коулман) 41:56
Вратари: Форсберг – Владар
«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Шайбы:
0:1 Братт (Мерсер, Суббэн) 15:23
1:1 Фокс 23:11
2:1 Лафренье (Труба, Какко) 31:24
2:2 Хэмилтон (Братт, Заха) 33:20 ГБ
3:2 Какко (Строум) 46:29
3:3 Заха (Хишир, Татар) 57:16
4:3 Крайдер 65:00 ПБ
Вратари: Георгиев – Блэквуд
«Сент-Луис» – «Эдмонтон» 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)
Шайбы:
1:0 Кайру (Бучневич, Томас) 14:18 ГБ
1:1 Макдэвид (Хайман, Сеси) 19:59
1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Хайман) 22:51 ГБ
2:2 Бортуццо (Бозак, Перрон) 29:58
2:3 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Ямамото) 36:11
2:4 Маклауд (Фёгеле, Туррис) 36:19
3:4 Барбашёв (Томас, Парэйко) 44:06
4:4 Тарасенко (Бучневич, Томас) 47:48
4:5 Ямамото (Драйзайтль, Нурс) 59:32
Вратари: Биннингтон – Коскинен
«Вашингтон» – «Питтсбург» 6:1 (2:1, 2:0, 2:0)
Шайбы:
1:0 Фегервары (Уилсон, Хэтэуэй) 04:25 ГМ
2:0 Хэтэуэй (Овечкин, ван Римсдайк) 14:05
2:1 Гюнцель (Летанг, Мэтисон) 18:40
3:1 Спронг (Эллер, Шири) 36:11
4:1 Шири (Макмайкл, Спронг) 38:36
5:1 Кузнецов (Овечкин) 44:43
6:1 Уилсон (Кузнецов, Карлсон) 49:35 ГБ
Вратари: Ванечек – Джарри
«Бостон» – «Монреаль» 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)
Шайбы:
0:1 Армия (Лехконен), 8:09
1:1 Макэвой (Зборжил, Холл), 28:27
1:2 Пеццетта (Андерсон, Брукс), 36:25
2:2 Макэвой (Маршанд), 42:14 ГБ
3:2 Койл (), 45:58
4:2 Койл (Стен, Дебраск), 49:05
5:2 Холл (Карло, Пастрняк), 58:02
Вратари: Сваймен – Монтембо
«Анахайм» – «Ванкувер» 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Шайбы:
0:1 Хегландер ( Миллер, Хьюз), 7:29
1:1 Зеграс (Сильверберг, Линдхольм), 12:35 ГБ
2:1 Зеграс (Терри, Гецлаф), 22:13 ГБ
3:1 Милано (Фаулер, Зеграс), 28:55
4:1 Хенрик (Гецлаф), 59:02
5:1 Стил (Кэррик, Делорье), 59:23
Вратари: Гибсон – Галак
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