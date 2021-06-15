Ниагарский водопад окрасят в цвета «Монреаля» перед матчем с «Вегасом»
«Вегас» повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем»
«Голден Найтс» выиграли каждый период
Фото: twitter.com/GoldenKnights
НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал
«Вегас» – «Монреаль» 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Счет в серии – 1:0
Шайбы:
1:0 Теодор (Макнэбб, Стивенсон) 09:15
2:0 Мартинес (Теодор, Смит) 22:18
2:1 Кофилд (Тоффоли, Перри) 32:05 ГБ
3:1 Янмарк (Так, Уайтклауд) 32:58
4:1 Холден (Смит, Карлссон) 50:06
Вратари: Флери – Прайс
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