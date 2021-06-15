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«Вегас» повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем»

«Голден Найтс» выиграли каждый период
Хоккей НХЛ
07:43
«Вегас» повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Монреалем»
Фото: twitter.com/GoldenKnights

НХЛ. Кубок Стэнли. Полуфинал

«Вегас» – «Монреаль» 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Счет в серии – 1:0

Шайбы:

1:0 Теодор (Макнэбб, Стивенсон) 09:15

2:0 Мартинес (Теодор, Смит) 22:18

2:1 Кофилд (Тоффоли, Перри) 32:05 ГБ

3:1 Янмарк (Так, Уайтклауд) 32:58

4:1 Холден (Смит, Карлссон) 50:06

Вратари: Флери – Прайс

Олег Шумейко-младший
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Теги

Вегас Голден Найтс Монреаль Канадиенс Кубок Стэнли

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