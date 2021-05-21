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Виноваты все! Арбитры не смогли остановить драку и удалили обе пятерки

Огнище в противостоянии «Айлендерс» и «Питтсбурга»
Хоккей НХЛ
14:04
Виноваты все! Арбитры не смогли остановить драку и удалили обе пятерки
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Массовая драка Айлендерс и Питтсбурга / Фото - NHL.com

Третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Айлендерс» и «Питтсбургом» получился не только богатым на заброшенные шайбы, но и стал настоящим торжеством олдскульного хоккея. И, конечно же, этому поспособствовала брутальная команда Барри Троца, каждый игрок которой в первую очередь боец, а затем уже хоккеист.

В третьем периоде перед воротами «Питтсбурга» возникла массовая потасовка, которая переросла в настоящее сражение. По пять игроков каждой команды вцепились с соперниками, но в некоторых противостояниях выдерживались паузы, а классической хоккейной драки не было нигде.

Арбитры попытались остановить противостояние, но их усилий было недостаточно. Не столько из-за того, что они плохо старались, а по той причине, что их просто было мало, чтобы остановить все конфликты.

Из-за того, что ни одна из драк не тянула на большой штраф для ее участников, арбитры приняли уникальное решение – удалить обе пятерки на две минуты за грубость.

Скамейки запасных после этого момента выглядели очень забавно.

Правда, Джейк Гюнцель получил еще две минуты за удар клюшкой – уже после драки он зачем-то ударил Кайла Палмиери, и судьи этот момент не прохлопали. В итоге, «островитяне» по итогам этого насыщенного эпизода получили большинство, которое смогли реализовать.

Однако через минуту Джефф Картер забросил четвертую шайбу «Питтсбурга», «Айлендерс» отыгрались благодаря голу Кэла Клаттербака, но победу гостям принес Брендан Танев за три минуты до конца основного времени. «Пингвины» повели в серии 2:1 после поражения в первой игре и вернули себе преимущество своей площадки. Однако есть ощущение, что эта серия затянется надолго, а подобных эпизодов в ней будет много.

Александр Черненко
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Нью-Йорк Айлендерс Питтсбург Пингвинс

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