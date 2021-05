Виноваты все! Арбитры не смогли остановить драку и удалили обе пятерки

Массовая драка Айлендерс и Питтсбурга / Фото - NHL.com

Третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Айлендерс» и «Питтсбургом» получился не только богатым на заброшенные шайбы, но и стал настоящим торжеством олдскульного хоккея. И, конечно же, этому поспособствовала брутальная команда Барри Троца, каждый игрок которой в первую очередь боец, а затем уже хоккеист.

В третьем периоде перед воротами «Питтсбурга» возникла массовая потасовка, которая переросла в настоящее сражение. По пять игроков каждой команды вцепились с соперниками, но в некоторых противостояниях выдерживались паузы, а классической хоккейной драки не было нигде.

Арбитры попытались остановить противостояние, но их усилий было недостаточно. Не столько из-за того, что они плохо старались, а по той причине, что их просто было мало, чтобы остановить все конфликты.

Из-за того, что ни одна из драк не тянула на большой штраф для ее участников, арбитры приняли уникальное решение – удалить обе пятерки на две минуты за грубость.

Скамейки запасных после этого момента выглядели очень забавно.

Hockey fights like to fight today between the Pittsburgh Penguins and the New York islanders are the reason why I love playoff hockey. The gang’s all here! pic.twitter.com/Eqw7RTlELp