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«Витязь» по буллитам обыграл СКА, «Барыс» вырвал тяжелую победу над «Автомобилистом»

«Северсталь» минимально обыграла «Сибирь», «Торпедо» прервало победную серию «Трактора»

Хоккей КХЛ
27 сентября 22:49
«Витязь» по буллитам обыграл СКА, «Барыс» вырвал тяжелую победу над «Автомобилистом»
Фото: КХЛ

«Барыс» – «Автомобилист» 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Диц (Волк, Лилья), 02:06, ГБ

1:1 Романцев (Бочаров, Кормье), 04:23

2:1 Петухов (Асетов), 29:42

2:2 Блэкер (Да Коста), 31:13, ГБ

2:3 Белоусов (Макеев, Да Коста), 37:17

3:3 Михайлис (Волк, Асетов), 43:14

4:3 Морроу (Волк), 46:40, ГБ

4:4 Макеев, 50:46

5:4 Лилья (Волк, Диц), 64:37, ГБ

Вратари: Ортио – Галкин

 

«Северсталь» – «Сибирь» 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Гераськин (Рыков, Кодола), 54:56, ГБ

Вратари: Шостак – Сятери

«Авангард» – «Локомотив» 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Шайбы:

1:0 Цегларик (Толчинский, Найт), 02:54, ГБ

1:1 Алексеев (Марченко), 21:55

1:2 Красковский (Полунин), 53:27

1:3 Каюмов (Паскуале, Марченко), 54:34, ГБ

1:4 Полунин (Буше), 57:56, ПВ

Вратари: Демченко – Паскуале

 

«Торпедо» – «Трактор» 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Шайбы:

1:0 Агостино (Заар, Жафяров), 02:29, ГБ

1:1 Седлак (Бэйлен, Гика), 14:20, ГБ

2:1 Жафяров (Агостино), 29:03

3:1 Агостино (Пайгин), 36:69

4:1 Агостино (Жафяров), 44:34

4:2 Седлак (Бэйлен), 49:54

5:2 Ураков, 59:01, ПВ

Вратари: Кочетков – Гарипов

 

«Динамо» Минск – «Амур» 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Шайбы:

1:0 Теденбю (Алистров, Граовац), 07:36

1:1 Шаров (Зырянов, Йордан), 34:04, ГМ

2:1 Стремвалль (Бенгтссон, Бек), 52:31, ГБ

Вратари: Колосов – Аликин

 

«Динамо» РигаХК «Сочи» 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Шайбы:

1:0 Елисеев (Гормли), 46:17, ГБ

1:1 Гараев (Николаев, Валенцов), 52:42

2:1 Берзиньш (Карсумс), 58:32

Вратари: Маттссон – Хелльберг

 

«Витязь» – СКА 6:5 ШБ (1:1, 3:0, 1:4, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 Лямин (Аалтонен, Одетт), 05:56

1:1 Кемппайнен (Ожиганов, Бурдасов), 13:24, ГБ

2:1 Смолин (Попов), 25:48

3:1 Оямяки (Одетт, Аалтонен), 30:07, ГБ

4:1 Одетт (Аалтонен), 32:01

4:2 Бурдасов (Марченко), 40:29

4:3 Вей (Кемппайнен), ГБ

4:4 Цицюра (Хуснутдинов, Кемппайнен), 54:31

5:4 Одетт, 58:24

5:5 Марченко (Цицюра, Вей), 59:56

6:5 Индрашис, 65:00, ШБ

Вратари: Ежов – Самонов (Аскаров)

Карен Агабекян
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