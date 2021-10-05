Восьмикратный чемпион Украины перешел в «Краматорск»

Последний сезон Владимир Алексюк провел в «Кременчуге»

Фото: УХЛ

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от «Краматорска». Клуб заключил контракт с защитником Владимиром Алексюком.

34-летний защитник последний сезон провел в составе «Кременчуга», где сыграл в 41 матче и набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности +19.

Отметим, что в списке регалий хоккеиста – восемь чемпионских титулов с «Соколом», «Донбассом» и «Кременчугом», «золото» в составе национальной сборной в сезоне 2012/13 на чемпионате мира в дивизионе 1В, а также серебряные медали сезона 2014/15 чемпионата Польши в составе «Ястшембе».

В «Краматорске» защитник будет выступать под 87 номером.

Напомним, что свой следующий матч «Краматорск» сыграет уже завтра, 6 октября, против «Днепра». Начало матча – в 19:00, а прямая трансляция встречи будет доступна на сайте XSPORT.ua.