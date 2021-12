«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса

Никто не знает, что будет дальше, но дела плохи

Фото - twitter.com/usahockey

Молодежный чемпионат мира-2022 висит на волоске. Несмотря на то, что минувшей ночью один матч все же состоялся – Канада уничтожила Австрию (11:2), – но глобально это ничего не меняет. Сборная США получила техническое поражение за то, что два ее игрока сдали положительные тесты на коронавирус. Переносить матчи, как это сейчас делает НХЛ, на МЧМ некуда, поэтому непонятно, что будет, если положительные тесты будут появляться вновь, в том числе, и у других команд.

Отмена игры США – Швейцария вызвала активные споры в среде хоккейных болельщиков и экспертов, и все громче всего звучит мнение о том, что в сложившейся ситуации турнир просто нужно отменить, иначе все может дойти до того, что золотые медали получит команда, в составе которой просто-напросто не будет игроков с положительными тестами на COVID-19.

Однако пока что до этого далеко, главная краткосрочная задача – решить, что нужно делать с матчем США – Швеция, который должен пройти уже в ближайшую ночь. Есть большие опасения, что она тоже не состоится, что повлечет за собой еще большие риски отмены турнира.

XSPORT.ua собрал реакцию североамериканских экспертов касательно сложившейся ситуации.

«Вот почему несколько дней назад IIHF решила, что в этом году никто не вылетает из элитного дивизиона. Если в команде случится вспышка коронавируса, и она получит технические поражения, то было бы несправедливо отправлять ее в низший дивизион на основании этого», – пишет Горд Миллер из TSN.

This is why the @IIHFHockey decided a few days ago that there would be no relegation at this year’s #WorldJuniors. If a team had a large covid outbreak and had to forfeit the rest of its games, it was decided that it would be unfair to relegate them based on a series of forfeits. https://t.co/Td6iFM5rRZ — Gord Miller (@GMillerTSN) December 28, 2021

«Чтобы игроки команды США смогли сыграть завтра вечером против Швеции, им потребуются два отрицательных теста в течение 24 часов. Это единственный путь к тому, что США сможет играть против Швеции. Что произойдет, если после сегодняшнего или завтрашнего тестирования будет больше положительных результатов?

Не все тесты одинаковы. Если положительными окажутся тесты первых двух игроков, это угрожает сборной США в меньшей степени, чем если будут новые положительные тесты. В этом случае ИИХФ соберёт медицинский комитет, который определит, как это может повлиять не только на сборную США, но и на Швецию.

Нужно сказать, что в команде США возмущены, поскольку считают, что игроки следовали всем правилам протокола. Оба игрока сборной США с положительным результатом теста не имеют симптомов и чувствуют себя нормально.

Протоколы IIHF разрабатываются совместно с федеральными правительственными агентствами здравоохранения и провинциальным отделом здравоохранения Альберты. А протоколы есть протоколы. Эти протоколы были введены в действие в ноябре до того, как штамм Омикрон полностью вышел из-под контроля», – пишет инсайдер Боб Маккензи.

Some protocols were stiffened on arrival in Alberta due to the rapidly changing Covid landscape. Such as daily testing and the two negative tests in 24 hours to get out of quarantine. There’s no choice now but to follow the protocols as it relates to positive tests/forfeits etc. — Bobby Margarita (@TSNBobMcKenzie) December 28, 2021

«Как протокол работал до МЧМ: швейцарской команде уже пришлось пройти протокол изоляции COVID 23 декабря, когда у Симона Кнака был положительный результат. Он прошел повторное тестирование и получил второй положительный результат и ушел на принудительную 10-дневную изоляцию. Вся команда была на карантине с 23 по 25 декабря после повторного тестирования.

Если у игроков сборной США будет еще один положительный результат, то им придется уйти на 10-дневную изоляцию в соответствии с канадскими протоколами здравоохранения, даже если у них нет симптомов. Другие матчи (например, игра против Швеции), под угрозой. Сейчас много в воздухе.

Определенно есть опасения, что США также не смогут принять участие в этой игре, и будет засчитано техническое поражение. Их следующая запланированная игра будет 31 декабря против России.

В связи с отменой нашей первой игры, следует отметить несколько моментов: команды находятся в квази-пузыре. Посторонние люди имеют доступ к отелю, болельщики на трибунах и так далее. В прошлом году в условиях полного пузыря команды могли получить отдельные положительные моменты и продолжить игру. Но в этом году по-другому», – пишет Крис Питерс из DailyFaceoff.

How protocol worked pre-WJC: The Swiss team already had to go through COVID isolation protocol on Dec. 23 when Simon Knak tested positive. He retested, ended up with a second positive forcing 10-day isolation. Entire team went into quarantine from Dec. 23 to 25 after re-testing. — Chris Peters (@chrismpeters) December 28, 2021

«Представьте, а если бы это случилось утром перед финалом?

Однако даже если исключить вариант вспышки, представим, что США закончат групповой этап с одной победой и тремя поражениями. Тогда они сыграют против первого места (Канады?) уже в четвертьфинале? Швейцария же может оказаться в четвертьфинале, не выиграв ни одного матча. На МЧМ было запланировано 25 матчей, пока сыграли восемь», – пишет журналист из Эдмонтона Терри Джонс.

Imagine if this were the morning of the gold medal game? — Terry Jones (@byterryjones) December 28, 2021

Напомним, телеканалы XSPORT и XSPORT+ являются эксклюзивными трансляторами матчей МЧМ-2022 на территории Украины.