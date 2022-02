Ягру – 50! И он продолжает играть, кайфуя от хоккея

Яромир Ягр / Фото - Sportsnet

Ему уже 50. И он продолжает играть. Если бы существовал приз за самую большую и преданную любовь к хоккею, его обязательно забрал бы Яромир Ягр.

Если говорить о профессиональной карьере, то для легендарного чеха сейчас идет уже 34-й сезон. Кто-то в возрасте 34-х лет заканчивает карьеру, а Ягр все эти годы продолжает радовать болельщиков. 24 из 34-х лет профессиональной карьеры провел в НХЛ, а сейчас выступает за родной «Кладно» в чемпионате Чехии. Он является владельцем, президентом и игроком этого клуба одновременно. В 35 матчах этого сезона чешской Экстралиги Ягр набрал 19 (8+11) очков в 35 матчах, являясь шестым бомбардиром команды.

В составе «Кладно» Ягр дебютировал еще в сезоне-1988/89. После этого последовал легендарный этап его карьеры в НХЛ, где он дважды выиграл Кубок Стэнли, пять раз становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и сейчас является вторым в истории лиги по количеству очков и третьим по количеству голов.

При этом, Ягра нельзя назвать символом какой-то одной команды, как это очень часто бывает с величайшими игроками. Он никогда не стеснялся менять клубы и лиги. Только в НХЛ, кроме чемпионского «Питтсбурга» начала 90-х, он успел поиграть за «Вашингтон», «Рейнджерс», «Филадельфию», «Даллас», «Бостон», «Нью-Джерси», «Флориду» и «Калгари». Во время локаута в НХЛ он играл в России, Германии и Швейцарии, но в Чехии оставался верен «Кладно».

Нельзя забывать и победы со сборной Чехии – на Олимпиаде-1998 и на чемпионатах мира в 2005 и 2010 годах. Они сделали его членом тройного золотого клуба.

Ягр – это посол и олицетворение хоккея. Не случайно в честь его 50-летия в Чехии выпустили специальную банкноту, на котором изображен он со своим вечным 68-м номером. У себя на родине он уже давно не просто спортсмен, а выдающаяся историческая личность и символ страны.

The Czech Republic has issued a commemorative banknote for Jaromir Jagr's 50th birthday. Note the Triple Gold Club logo on the face side. On the back, the crowded Old Town Square in Prague, where the Czech hockey team arrived after winning the Nagano Olympics in 1998. https://t.co/i4jKnrau7X pic.twitter.com/yoVaPCclPC