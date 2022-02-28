Белодед: «Вооруженные силы Украины, вы – наши герои!»

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Титулованная дзюдоистка Дарья Белодед в своем Instagram заявила, что нападение россии не сможет сломить украинский народ:



Мы очень сильные, у нас очень сильный украинский дух. Мы друг за друга пойдем до конца. Я верю в нашу победу, я верю в независимую Украину, и я верю, что мы будем хорошо жить в нашем государстве. Слава Украине!