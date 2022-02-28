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Белодед: «Вооруженные силы Украины, вы – наши герои!»

Дзюдоистка уверена, что победа будет за нами
Дзюдо
18:34
Белодед: «Вооруженные силы Украины, вы – наши герои!»
Фото: Укринформ

Титулованная дзюдоистка Дарья Белодед в своем Instagram заявила, что нападение россии не сможет сломить украинский народ:

В этом видео я хочу сказать, что я очень горжусь тем, что я украинка. Я горжусь нашим народом, нашей страной, нашим Президентом, который бьется до конца за нашу независимость и наше будущее нашей страны. Я благодарна нашей армии, Вооруженным силам Украины. Они жертвуют своей жизнью ради будущего наших детей. Вы – наши герои! Спасибо вам за это.

Мы очень сильные, у нас очень сильный украинский дух. Мы друг за друга пойдем до конца. Я верю в нашу победу, я верю в независимую Украину, и я верю, что мы будем хорошо жить в нашем государстве. Слава Украине!

Украинский строгмен Василий Вирастюк жестко высказался в сторону российской армии.

Олег Шумейко-младший
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